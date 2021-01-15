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沒錢裝闊染髮…高雄男丟無效信用卡落跑落網　警笑：買一送一！

▲高雄男沒錢裝闊染髮，丟無效信用卡稱領錢，沒想到一去不回。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男沒錢裝闊染髮，丟無效信用卡稱領錢，沒想到一去不回。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄一名男子13日下午3點多到鼓山區一家美髮店染髮，結帳時掏出信用卡結帳卻刷不過，他向店家表示，信用卡先放在店裡，人先到隔壁超市領錢，沒想到一去不回頭，讓店家急壞了，晚間打烊後趕緊向警方報案，現在警方捉到人了，還除了原先的詐欺罪之外，多辦他一條竊盜罪。

男子在13日下午到鼓山區一家美髮造型店消費，店家表示，男子從沒來店裡消費過，「染完頭髮說非常滿意，技術很厲害！」不過在結帳時，男子說他身上沒帶現金，因此是掏出信用卡準備結帳，但是刷了3、4次都刷不過，所以才向店家表示，先把信用卡質押在店裡，人去附近超市領錢，不過店家等候許久都沒有看到男子回到店裡付款，因此氣得將監視器畫面PO到網路上，希望能揪出這名男子。

▲監視器皆未拍到男子正臉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男沒錢裝闊染髮，丟無效信用卡稱領錢，沒想到一去不回。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方在15日宣布破案，員警在男子住家樓下埋伏抓人。初步了解，男子持去年底在友人家中竊得的信用卡(已掛失)前往髮廊消費，因多次過卡未成功，心生畏懼才向店家謊稱到附近提款，取得信任後即徒步離去，返回位在附近的住家，警方依照涉嫌竊盜及詐欺罪嫌移送。

而當初這名男子的詐欺行為，讓店家相當生氣，王姓負責人調閱門口監視器，發現3個角度都沒有拍到男子的正臉，由於打烊時間仍不見男子回店裡結帳，因此晚間決定向警方報案，同時在臉書發文怒轟：「把別人的努力當什麼」。

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