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社會 社會焦點 保障人權

高雄惡火奪3命死因出爐！勇母救女最慘　墜樓+火燒「全身缺血亡」

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄鳳山一棟5層樓透天厝15日凌晨4時許竄出大火，經搶救後，其中3人回天乏術，僅剩一名1歲的女嬰獲救，但仍命危昏迷指數3。檢警到場相驗，表示武女因從高處墜落有多重性外傷，造成低血容積性休克死亡；武姓女童是一氧化碳中毒死亡，70歲的程姓老母親則也因一氧化碳中毒及燒灼傷為死因。

▲▼高雄鳳山大火奪3命，勇母護嬰15分鐘墜樓亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山大火奪走3條人命，武女在3樓外牆苦撐15分鐘，最終仍不敵烈焰墜樓身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消初步調查，該棟起火透天厝1樓為禮品店，起火點位於2樓前側房間，由於內部裝潢多為木造，且又堆放易燃物品，因此火勢一發不可收拾。當時陳姓屋主外出應酬，僅有程姓老母親（70歲）、武姓妻子（越籍，33歲）、武姓大女兒（10歲）、武姓次女（1歲）4人在家，不幸的是，這場火警奪走3條人命，屋內4人僅剩1歲女嬰仍在搶救中。

▲高雄地檢署檢察官游淑玟。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄地檢署檢察官游淑玟。（圖／記者吳世龍攝）

外出打拚事業和友人應酬的陳家男主人，因惡火奪走母親及妻、女三命，也到市殯會同檢警相驗，見龐大媒體，友人還拿外套遮住陳男，另外包含程老母親的姊姊也到場，不斷掩面哭泣。高雄地檢署檢察官游淑玟表示，老母親死亡原因為全身廣泛性燒灼傷，一氧化碳中毒；妻子武女則因從高處墜落有多重性外傷，造成低血容積性休克，也就是嚴重的創傷和燒傷死亡；10歲武姓女童是一氧化碳中毒死亡，起火原因初步不排除有電線走火可能，但其他原因也不排除，必須等鑑定報告出來才能釐清。

時間對我們來說完全沒用！

▲高雄鳳山火災相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼家屬與檢方到場相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄鳳山火災相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

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