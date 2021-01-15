鳳山惡火勇母護女釀3死1傷　消防局曝建物火災主因、保命關鍵

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區五甲一路發生民宅火災，造成3死1重傷的不幸慘劇。高雄市政府消防局特別呼籲，遇到火災切勿驚慌，現今建築物隔間構造相對安全，可以選擇實心木門、有陽台的房間關門阻隔火、煙保命，撥打119告知所受困位置，等待消防人員救援。

▲▼高雄鳳山大火奪3命，勇母護嬰15分鐘墜樓亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「平時」做好火災預防，更甚「災時」緊急應變。高雄市政府消防局統計，109年高雄市建築物火災中，電氣因素超過3成，發火源類型以「電器產品」(占38%)及「電路配線」(占35%)兩者比例最高。

消防局特別提醒市民，冬季寒流一波波來襲，家中頻繁使用的電暖器、熱水壺等電熱設備，應留意其擺放位置，與紙類、衣服、書籍等可燃物請保持一公尺的淨空間，且不可串接延長線使用。同時，建議於年前掃除時，汰換家中老舊電器、延長線與室內配線，購置經濟部標準檢驗局檢驗合格，附有「商品安全標章」的電器產品。

▲▼高雄鳳山大火，媽媽抱著1歲女嬰墜樓畫面。（圖／民眾蔡啟川提供）

最後，再次呼籲住在透天厝、公寓、鐵皮屋、平房的市民朋友，務必要清除家中雜物，注意用火用電安全，裝設住宅用火災警報器，及早發現火災，及早應變逃生。

▲高雄市消防局提供火警保命關鍵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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