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社會 社會焦點 保障人權

高雄鳳山惡火奪3命！爸應酬拚事業逃死劫…「聽朋友說」奔回家心碎

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

高雄市鳳山區五甲一路上一處住宅15日清晨4時許發生火警，釀成3死1重傷的悲劇！據悉，經營禮品店的陳姓屋主14日晚間外出應酬，接獲朋友通知才知道家中起火了，趕忙跑回家。

▲▼高雄鳳山大火，媽媽抱著1歲女嬰墜樓畫面。（圖／民眾蔡啟川提供）

▲高雄鳳山大火奪3命，媽媽抱著1歲女嬰墜樓。（圖／民眾蔡啟川提供）

回顧事發經過，15日清晨4時許五甲一路一處4層樓住宅突然冒出熊熊火光，濃煙不斷竄出。警消人員獲報後，出動28輛消防車灑水灌救，發現屋主33歲的武姓妻子手抱1歲女嬰站在3樓外牆呼救，但在警消人員架梯營救時，她疑似急著逃生，母女倆不幸失足墜地，讓目擊民眾全嚇壞。

▲▼高雄鳳山火警滅門，一家3死剩1歲嬰獨活。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屋內燒剩一片焦黑，起火原因仍在調查中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

救護人員見狀隨即將失去生命跡象的2人送醫搶救，雖經緊急送醫搶救，武女因傷勢過重宣告不治，1歲陳姓女兒則是恢復生命跡象，目前陷入重度昏迷，情況並不樂觀，正在加護病房全力搶救中。警消撲滅火勢後，在屋內發現屋主的70歲程姓母親、10歲武姓繼女，但2人經送醫後宣告不治。

高雄市消防局副局長王宗展表示，火調科人員進入現場發現有電器的電源線燒熔痕跡，但因電器已被燒得面目全非，目前仍無法辨別是什麼電器。據了解，陳男14日晚間外出應酬不在家，直到朋友通知家中起火，才連忙趕回家，沒想到一場火警奪走3條人命，屋內4人僅剩1歲女嬰仍在搶救中。

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