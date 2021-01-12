蔣萬安提案返還兩蔣時期沒收財產　民進黨團：阻礙在於國民黨

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前在立法院提案修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍擴大至威權統治時期。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，蔣萬安提案的阻礙，會是在國民黨，而不是民進黨；民進黨團副幹事長郭國文則批評，不要為了洗白而偽善。

蔣萬安被看好代表藍營角逐2022台北市長，近日在立法院低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍涵蓋兩蔣時代，此案獲得國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等立委連署，被解讀為在選戰前擺脫父祖輩留下來的歷史包袱。

對此，鄭運鵬12日受訪時表示，不管蔣萬安出於什麼動機，他認為有助轉型正義的修法，「我都樂觀其成」。

不過，鄭運鵬指出，從民進黨在立法院過半這六年來，國民黨遇到相關議題，從《黨產條例》、《促進轉型正義條例》，國民黨都是站在受害者的對立面，找了一堆理由反對，例如要回溯至日治時代、要把所有政黨的財產都牽涉進來，所以蔣萬安提案的阻礙，會是在國民黨，而不是民進黨。

鄭運鵬建議，國民黨不要把過去威權時代迫害人民的包袱往自己身上背，一起面對國家的轉型正義，也要拿出一個加害政黨誠懇向被害者誠心道歉的態度。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（圖／記者屠惠剛攝）



此外，郭國文則表示，「不要為了洗白而偽善，看完今日大新聞，讓我驚嘆不已」。

郭國文指出，這件事讓他想起一部經典電影中的名言，「現在，我想做個好人」，國民黨為了選舉，身為最被看好代表藍營角逐台北市長的蔣萬安，「超前佈署的修法策略真是高招，聰明到花國家的錢，洗白自己」。

郭國文認為，對於賠償受害（難）者、返還身家財產、土地遭沒收充公，對台灣人而言天公地道，自己百分百支持，相信多數人不會反對。

郭國文也說，翻開連署名單中不乏黨團高層，但國民黨是真心檢討嗎？請教學法的蔣萬安，修法容易，執行細節呢。

郭國文指出，例如幾十年前被沒收的土地，現在是要原物返還，還是要折價賠償（例如土地上已經蓋有建築物，或者已經轉了很多手到善意第三人手上），如果折價以市價賠償，可能會是天價。有些受害（難）者被沒收的財產，如果以現在的市價折算，單一受害者，就有超過百億的。

郭國文說，這些請求權其實都已經罹於時效，現在要「賠償」、「補償」是立法讓已經罹於時效的請求權還可以行使，建議國民黨、蔣萬安再加一條追討條款，類似代位清償後的內部求償。

郭國文質疑，當初一覺醒來財產被國家沒收是哪個政黨造成的？為了讓受害（難）者能獲得平反，他支持政府先代位賠償補償後，由國民黨來支付這筆費用，請國民黨好好面對應該負起的責任，以對受害者展現誠心的道歉，不然很難不被國人認為是選舉操作，不要為了洗白而偽善。

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