蔣萬安推「返還戒嚴沒收財產」　鄭運鵬：動機就算是選舉也值得肯定

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安近日低調在立法院提案修法，主張政府應返還威權時期不法取得的人民財產，引發外界推測是要為2022台北市長選舉鋪路，先擺脫父祖輩留下來的包袱。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示樂觀其成，「蔣萬安有心把威權時期不當黨產或國產歸還人民，不管什麼動機，甚至跟選舉有關，我都覺得值得鼓勵、肯定。」

蔣萬安被看好代表藍營角逐2022台北市長，近日在立法院低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍涵蓋兩蔣時代，此案獲得國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等立委連署，被解讀為在選戰前擺脫父祖輩留下來的歷史包袱。

對此，鄭運鵬受訪時表示，國民黨在威權時前透過不同手段沒收人民財產，有時候正式沒收，有時偷拐搶騙，先轉黨產使用，再轉國產、私產，這些案子進入到法院程序也因過了幾十年很難調查，「蔣萬安有心把威權時期不當黨產或國產歸還人民，不管什麼動機，甚至跟選舉有關，我都覺得值得鼓勵、肯定。」

▲蔣萬安提案修《戒嚴時期人民受損權利回復條例》。（圖／翻攝自議案關係文書）

鄭運鵬說，即使蔣萬安沒有提出修法，對於返還過去不當取得人民的財產，行政院、監察院、促轉會也會做，「我對於蔣萬安的提案樂觀其成，也呼籲國民黨內部其他委員不要挑三揀四，不要把過去國民黨留下的包袱背在自己身上。」

鄭運鵬強調，國民黨從黨產會、促轉會成立一路杯葛，即使蔣萬安是為台北市長鋪路，也要落實轉型正義，希望國民黨整體有一致立場，這是國家一起要來做的，政府代表道歉沒有問題，「但希望國民黨也要誠懇面對自己的過去，我現在還看不出來，國民黨對受害者有懇切、一致性的道歉。」

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