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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農單週曝光聲量暴衝　大贏蔣萬安2.43倍

▲▼蔣萬安、吳怡農。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安、吳怡農。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農參選民進黨台北市黨部主委。臉書粉專「聲量看政治」根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google Trend等4項聲量主要指標，分析3日至9日近7天，吳怡農與昔日對手、國民黨立委蔣萬安兩人的聲量比較，發現，參選主委的吳怡農獲得媒體曝光，聲量超越蔣萬安2.43倍，吳怡農與蔣萬安聲量比為70.89%：29.11%。

▲▼吳怡農、蔣萬安單週聲量比較。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治）

▲吳怡農、蔣萬安單週聲量比較。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治，下同）

根據「聲量看政治」的分析指出，吳怡農近期宣布投入民進黨台北市黨部主委的選舉，獲得前台北市黨部主委、國策顧問黃承國的支持，使得吳怡農擔任新一屆的民進黨北市黨部主委已成定局，外界也因此對於吳怡農是否投入2022台北市長選舉，有進一步想像，因此，近一周來，民進黨無論內外部，包括社會輿情等，對於吳怡農未來動態有頗多討論。

▲▼吳怡農、蔣萬安單週聲量比較。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治）

至於蔣萬安，「聲量看政治」認為，近一周的話題同樣圍繞在是否參選台北市長選舉上，不過，可能由於國民黨內部亦尚未整合，蔣萬安仍未給予外界正面回應；此外，國民黨整體大戰略仍是攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，與國民黨整體戰略同一陣線，但並未特別突出。

▲▼吳怡農、蔣萬安單週聲量比較。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治）

▲吳怡農7日宣布參選北市黨部主委後，搜尋熱度飆升。

「聲量看政治」分析，若從聲量上來看，蔣萬安特別在美豬議題上叫戰吳怡農，應該是已經意識到，在某些民意與輿情氣氛上，吳怡農會成為蔣萬安的對手；不過，要注意的是，這只是一周內的短期聲量而已，長期來看，吳怡農仍略遜於蔣萬安，除了看空戰的聲量，實際的地面組織戰，才能反應長期的聲量、聲望。

▲▼吳怡農、蔣萬安單週聲量比較。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治）

▲吳怡農宣布參選北市黨部主委前，蔣萬安聲量較高；吳怡農7日宣布參選後聲量飆升。

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