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蔣萬安提案「返還兩蔣時期遭沒收財產」　郭國文：不要為洗白偽善

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者宋良義攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

戒嚴時期政治犯因不法判決，身家財產、土地遭國家沒收充公。國民黨立委蔣萬安近日低調在立法院提案修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍擴大至威權統治時期，不過由於藍綠布局2022台北選戰，蔣萬安此舉引發熱議。其中，民進黨立委郭國文批評蔣萬安「不要為了洗白而偽善」。

郭國文12日在臉書表示，國民黨為了選舉，身為最被看好代表藍營角逐台北市長的蔣萬安，超前佈署的修法策略真是高招，聰明到花國家的錢，洗白自己。

他指出，對於賠償受害（難）者、返還身家財產、土地遭沒收充公，對台灣人而言天公地道，他百分百支持，相信多數人不會反對；但是，翻開連署名單中不乏黨團高層，國民黨是真心檢討嗎？請教學法的蔣萬安，修法容易，然而執行細節呢？

郭國文舉例說明，例如幾十年前被沒收的土地，現在是要原物返還，還是要折價賠償（例如土地上已經蓋有建築物，或者已經轉了很多手到善意第三人手上），如果折價以市價賠償，可能會是天價；據他所知，有些受害（難）者被沒收的財產，如果以現在的市價折算，單一受害者，就有超過百億的。

郭國文認為，這些請求權其實都已經罹於時效，現在要「賠償」、「補償」是立法讓已經罹於時效的請求權還可以行使。他建議國民黨、蔣萬安，再加一條追討條款，類似代位清償後的內部求償。

郭國文強調，當初一覺醒來財產被國家沒收是哪個政黨造成的？為了讓受害（難）者能獲得平反，他支持政府先代位賠償補償後，由國民黨來支付這筆費用！他也喊話國民黨好好面對應該負起的責任，以對受害者展現誠心的道歉，不然很難不被國人認為是選舉操作，不要為了洗白而偽善。

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