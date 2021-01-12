提案「返還戒嚴不當沒收財產」為2022拆彈？　蔣萬安：對的事情就應堅持

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安，近日低調在立法院提案修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍擴大至威權統治時期。對此，蔣萬安12日上午出面受訪說明提案理由，他強調，3年前他對促轉會第六條投下贊成，認為撤銷有罪判決及財產返還不該只做半套，「對的事情應該堅持」，盼盡快修法回應受難家屬期待。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安被看好代表藍營角逐2022台北市長，近日在立法院低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍涵蓋兩蔣時代，此案獲得國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等立委連署，被解讀為在選戰前擺脫父祖輩留下來的歷史包袱。

蔣萬安說明提案理由，第一是促轉會成立已3年多，陸續撤銷司法判決，但遲遲不將財產返還，因此提案希望政府盡快返還受難者遭沒收的財產；第二個理由則是許多受難者家屬年事已高，白色恐怖受難者、台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕也高齡90歲，他們都在跟時間賽跑，財產返還有急迫性，為了落實促轉條例第六條，因此提出修法。

▲蔣萬安提案修《戒嚴時期人民受損權利回復條例》。（圖／翻攝自議案關係文書）

蔣萬安表示，促轉會依職權撤銷司法判決後，應將當時遭沒收的財產予以返還，他強調，自己3年前審查促轉條例時，針對第六條投下贊成票，「當時我支持第六條，現在也積極回應受難家屬期待，希望在法源依據、受理機關、事實審查等內容都能很明確。」

蔣萬安也提到，促轉會主委楊翠在上個會期拜會過黨團，他當時便表達意見，促轉會認為要有專法或明確法源，但遲遲沒有看到版本，因此才提出修法，也希望行政機關盡快有版本能共同討論。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

至於外界推測蔣萬安是為了佈局2022年市長選舉，先擺脫蔣家包袱，蔣萬安說，「這是就事論事，我覺得對的事情應該堅持」，強調撤銷有罪判決及財產返還不該只做半套，應該趕快回應這些年事已高的家屬。

媒體詢問父親蔣孝嚴如何看待這項提案，蔣萬安則說，「我沒跟他提過，他也不知道我在立法院的提案，從過去到現在都是如此。」

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