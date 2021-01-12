　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏夫婦去年砸2040萬狂買花　法國人氣壞：根本藐視我們

▲▼馬克宏與夫人碧姬。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬克宏與夫人碧姬。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

法國媒體報導，總統馬克宏伉儷去年共花費60萬歐元（約新台幣2040萬元）公帑替總統府購買鮮花，幾乎是前任總統的5倍之多，引發生活受到防疫措施嚴格限制的法國民眾痛批可恥。

法國政治週刊Politis引述去年8月公布的官方數據揭露，馬克宏（Emmanuel Macron）與第一夫人碧姬（Brigitte）居住和辦公的場所艾里賽宮（Elysee Palace），去年一共訂購上述金額的鮮花和盆栽。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，相較之下，2012至2017年擔任法國總統的歐蘭德（Francois Hollande），2015年只花費約11萬7153英鎊（約新台幣442萬元）購買鮮花。2007至2012年擔任總統的沙柯吉（Nicolas Sarkozy），2011年購花支出也只有約12萬9770英鎊（約新台幣491萬元）。

值得注意的是，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）疫情影響，艾里賽宮去年實際上未對外開放，舉行的接待活動也屈指可數。

正當法國上下還在努力克服疫情帶來的財務衝擊，馬克宏政府也才宣布要砸1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）振興經濟，傳出這樣的消息令法國民眾瞠目結舌。

疫情造成法國去年全國癱瘓，馬克宏夫婦卻還大買鮮花，不滿的民眾痛批「可恥」。許多人在社群媒體宣洩怒氣，有人寫道：「我們被要求縮衣節食，被徵更多稅，他卻在享樂。」還有人寫：「真可恥。多麼藐視一無所有的人。浪費公帑。」

馬克宏已在法國15個疫情最嚴重地區實施晚間6點宵禁，其他地區也實施晚間8點宵禁。他還正在考慮實施第3次全國性封城，以遏制疫情。

►BT21夢幻色護手霜、超有感面膜才899元

ET快訊
傳北部某醫院收「關島確診患者」　莊人祥回應了
黑道爸不爽就狂砸　Makiyo逃回台竟天人永隔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬克宏夫婦去年砸2040萬狂買花　法國人氣壞：根本藐視我們

川粉攻陷國會大廈…百年地道設施曝光　甚至蓋了自己的地鐵系統

台灣新版護照「登上國際版面」　NHK、路透驚嘆：TAIWAN放好大！

外送員嫌小費230元太少　竟秒拎餐點轉頭走人！超慘下場曝光

他「車內點菸」下一秒突爆炸！　原因曝光…導火線竟是清潔劑

北韓金與正慘失寵！遭政治局除名...跌下神壇原因曝：金正恩忌妒

1歲半男童罹罕病！半邊手腳「腫大如10歲童」　媽泣：不想失去他

失婚岳母想再生...向女婿「借精生子」羞讚：因為你超勇

彭博：台灣在川普身上「獲得意外盟友」　國際支持多於過去40年！

民主黨倒數10天急彈劾川普！　紐時曝關鍵原因：阻他2024再參選

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

馬克宏夫婦去年砸2040萬狂買花　法國人氣壞：根本藐視我們

川粉攻陷國會大廈…百年地道設施曝光　甚至蓋了自己的地鐵系統

台灣新版護照「登上國際版面」　NHK、路透驚嘆：TAIWAN放好大！

外送員嫌小費230元太少　竟秒拎餐點轉頭走人！超慘下場曝光

他「車內點菸」下一秒突爆炸！　原因曝光…導火線竟是清潔劑

北韓金與正慘失寵！遭政治局除名...跌下神壇原因曝：金正恩忌妒

1歲半男童罹罕病！半邊手腳「腫大如10歲童」　媽泣：不想失去他

失婚岳母想再生...向女婿「借精生子」羞讚：因為你超勇

彭博：台灣在川普身上「獲得意外盟友」　國際支持多於過去40年！

民主黨倒數10天急彈劾川普！　紐時曝關鍵原因：阻他2024再參選

按摩約不到女師傅！朋友回「沒關係吧，妳已婚」　Ashly無奈回應

底妝服貼關鍵在「上妝工具握法」！使用海綿、刷子的隱藏技巧新手必學

馬克宏夫婦去年砸2040萬狂買花　法國人氣壞：根本藐視我們

印軍1月底派員赴俄　學習S-400防空飛彈系統

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

國際熱門新聞

即／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！

新版護照登外媒！NHK、路透驚嘆：TAIWAN好大

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

川粉攻陷國會　百年地道設施曝光

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

失婚岳母想再生...向女婿「借精生子」

馬克宏夫婦　去年砸2040萬狂買花

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

北韓金與正慘失寵！跌下神壇原因曝：遭金正恩忌妒

火葬場遺體燒不完！捷克疫情淒慘

她攜孩登上失事班機　燦笑照惹淚

他「車內點菸」下一秒竟爆炸

「脫英」插曲！梅根當不了英國人

更多熱門

相關新聞

頭痛+乾咳！法總統拍影片曝現況

頭痛+乾咳！法總統拍影片曝現況

法國總統府17日證實，總統馬克宏（Emmanuel Macron）確診新冠肺炎，將自我隔離7天。他於當地時間18日下午發出自拍影片，稱自己目前情況良好，但仍有疲勞、頭疼和乾咳的症狀，希望法國民眾提高警惕，遵守防疫措施。

法國總統馬克宏染疫　曝3種症狀

法國總統馬克宏染疫　曝3種症狀

法國總統確診　上周參加歐盟峰會

法國總統確診　上周參加歐盟峰會

習近平通話馬克宏　倡中法合作

習近平通話馬克宏　倡中法合作

音樂人「沒戴口罩」遭警痛毆滿臉血

音樂人「沒戴口罩」遭警痛毆滿臉血

關鍵字：

馬克宏

讀者迴響

熱門新聞

傳北部醫院收關島患者　莊人祥回應了

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

遠親哥哥約聊天！女海邊慘被硬來2次崩潰

男星才出殯6hrs…母也身亡　弟弟3天痛失2至親

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

林彥君嗆聲正宮　哈孝遠崩潰控「毀了我婚姻」

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

黑道爸不爽就狂砸　Makiyo逃回台竟天人永隔

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面