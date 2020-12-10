習近平通話馬克宏　達成中法合作8共識

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2019年11月6日與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國正積極鞏固與歐盟國家的友邦關係。據《新華社》報導，中國國家主席習近平於9日晚間，和法國總統馬克宏通電話，雙方就下階段的中法合作達成多項共識，前者還提到，希望歐方實施積極的對華政策，透過共同努力，加快完成中歐投資協定談判。

「當今世界不穩定性不確定性增加」，習近平首先說，堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，是中法兩國的重要共識。他表示，雙方要牢記初心，加強交往，深化合作，。

習近平指出，新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯。他強調，中方堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對華政策，雙方要一道努力，加快完成中歐投資協定談判，舉辦好中歐環境與氣候高層對話，以及數位領域高層對話，推動中歐關係邁上新台階。

▲中國持續拉攏歐洲盟友。（圖／CFP）

據報導，馬克宏指出，法中兩國就抗擊新冠肺炎疫情進行了良好合作，各領域交流合作全面推進，希望和中方繼續就氣候變化、公共衛生、對非合作等重大全球和地區問題加強協調合作。他還補充，「我希望適時再次訪華。」

在該次通話中，中法兩國元首共達成以下八方面共識：

一、歡迎兩國立法機構領導人將首次以視訊方式，出席中法議會交流機制第11次會議。

二、在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域展開更多合作。

三、通過口岸熱線聯絡等機制提升海關檢驗檢疫合作水平，確保供應鏈穩定。

四、克服新冠肺炎疫情困難，加快推進非洲豬瘟區域化管理技術磋商，爭取早日就合作協議達成實質性成果。

五、以北京2022年冬奧會和巴黎2024年奧運會為契機，加強奧運和民間交流合作，增進相互了解和友誼。

六、歡迎《中歐地理標誌協定》將於2021年初正式生效。支持茶葉、葡萄酒、奶酪等中法高品質特色農食產品走進彼此千家萬戶。

七、積極參與「加速新冠肺炎疫苗和藥物研發、生產和公平分配的合作倡議」和「新冠肺炎疫苗實施計劃」，加大對發展中國家的幫扶力度，讓疫苗成為各國人民真正用得上、用得起的公共產品。

八、共同維護多邊主義，攜手應對氣候變化，支持辦好今年12月12日氣候雄心峰會和明年1月「一個星球」峰會，動員國際社會更積極參與明年《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會、第七屆世界自然保護大會，推動上述重要國際議程取得積極成果。

報導稱，雙方還就伊朗核、南極海洋保護等問題交換了意見。

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