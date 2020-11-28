　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

非裔音樂人「沒戴口罩」遭警圍毆滿臉血！　馬克宏怒：簡直是恥辱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國非裔音樂製作人遭警察打到滿臉血。（圖／翻攝自推特）

▲法國非裔音樂製作人遭警察打到滿臉血。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合外電報導

法國音樂製作人澤克勒日前在錄音室附近的街道上，因沒有按照防疫規定戴口罩，遭到數名警察跟進錄音室內痛毆。澤克勒被打到滿臉是血，影片曝光後也引發全民激憤，總統馬克宏27日表示，這行為非常可恥，他已下令將涉案員警停職。

綜合外媒報導，非裔音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）21日在錄音室附近走動，未依照規定戴口罩的他，看到警車開近時，下意識轉進錄音室避免遭罰。沒想到幾名警察竟直接跟進錄音室內，對著他拳打腳踢，還辱罵許多涉及種族歧視的言詞。

澤克勒被打到滿臉是血，影片曝光後也引發全民激憤，法國政府面臨龐大輿論壓力。總統馬克宏27日表示，他對於這段影片感到非常震驚，並在臉書發文表示，「我們所看到對澤克勒的暴力畫面是完全不可接受的，這對我們所有人來說簡直是一種恥辱。」

Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France...

Emmanuel Macron 發佈於 2020年11月27日 星期五

馬克宏強調，法國禁止來自任何人的暴力野蠻行為，也永遠不該讓種族主義和仇恨繼續擴散，「那些以使用法律為職責的人，應該要尊重法律。」

馬克宏已要求內政部長達爾曼寧（Gerald Darmanin）對涉案員警進行調查，據了解，這些警察當時並沒有意識到有攝影機，所以說謊表示是澤克勒先襲擊他們，還試圖奪槍。目前已經有4人被停職，其中3人被控使用武器和具種族主義的團體暴力，另外1人則被控使用暴力和危險手段蓄意進行破壞。

聽 Podcast掌握國際局勢

►專櫃比開架便宜！雅頓「綠茶沐湯蜜滴舒體霜」清香又滋潤

ET快訊
運動會當義工！3寶辣媽露「深V雪乳」　真理美腿爸爸們看呆
《玩很大》女星連身泳裝「全是洞」！　靠2條線Hold住胸
外送員拿「餐點狠砸」女店員！網卻一面倒狂刷店家1星負評
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

非裔音樂人「沒戴口罩」遭警圍毆滿臉血！　馬克宏怒：簡直是恥辱

巨肌猛男熱戀「情趣娃娃」！　婚禮上熱吻共舞：她有溫柔靈魂

賓州敗訴！　川普怒批「112萬票」都是憑空出現：我才壓倒性勝選

要不到就用偷的！北韓派駭客「竊取」新冠疫苗機密...鎖定英藥廠

快訊／南韓鴨農確診「高病原性」禽流感H5型！急撲殺39萬隻雞鴨

女同志恨伴侶前夫　狠剁11歲兒頭「剩半口氣丟火爐烤」親生母竟還幫忙！

警方追捕「綁架犯」意外擊斃1歲嬰！遭卡車衝撞開火反制　竟釀悲劇

吃貨注意！年薪150萬爽缺只要「天天吃餅乾」　應徵資格曝光

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

非裔音樂人「沒戴口罩」遭警圍毆滿臉血！　馬克宏怒：簡直是恥辱

巨肌猛男熱戀「情趣娃娃」！　婚禮上熱吻共舞：她有溫柔靈魂

賓州敗訴！　川普怒批「112萬票」都是憑空出現：我才壓倒性勝選

要不到就用偷的！北韓派駭客「竊取」新冠疫苗機密...鎖定英藥廠

快訊／南韓鴨農確診「高病原性」禽流感H5型！急撲殺39萬隻雞鴨

女同志恨伴侶前夫　狠剁11歲兒頭「剩半口氣丟火爐烤」親生母竟還幫忙！

警方追捕「綁架犯」意外擊斃1歲嬰！遭卡車衝撞開火反制　竟釀悲劇

吃貨注意！年薪150萬爽缺只要「天天吃餅乾」　應徵資格曝光

英雄旅程將抵達終點　 53位空拍戰士帶你「看見家鄉」

王道銀行AI系統出包　黃天牧：確保投資人權益

安溥14歲寄demo投稿「全被打槍」　曝：只有一個人理我！

台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

王道銀行系統出包　金管會主委黃天牧：下周一跟各界報告

金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

小鬼生前「叮嚀1功課」…元元聽話照做了！　2分鐘自拍片超催淚

KTM「白牌冒險機車」海外發表！配備媲美390、小馬力更好上手

空氣清淨機購買前必知4要點　別傻買到地雷貨

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

20萬連署達成　青瓦台必回應

美國論壇「如何移居台灣指南」引熱議

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

52歲凍齡辣妻「挽勾小鮮肉」竟是親生兒　夫含淚苦忍！

伊朗核武之父「暗殺現場」畫面曝光

快訊／挪威發現首起高病原性禽流感H5N8病毒株

影／他搞大6女肚子全帶去婚禮...後宮合力幫洗殘廢澡

他送醫宣告死亡　進停屍間「切右腿灌福馬林」竟復活

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底認了

少女遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光

他遭猛虎追殺「跳崖自救」...下一秒老虎竟跟著跳

首席科學家被暗殺！伊朗要嚴厲報復

不給人走的橋成功了！14萬人按讚歡呼

更多熱門

相關新聞

屏東男專找太陽能種電場...盜200萬電纜

屏東男專找太陽能種電場...盜200萬電纜

太陽能光電廠在屏東種電，傳出竊賊鎖定光電廠電纜線行竊，潮州警分局會同屏東縣政府刑警大隊、東港警分局等單位組成「護農專案，26日逮獲林姓男子到案，查出他已涉3起光電廠電纜線失竊案，起出近千公尺電纜線，讓廠商損失約200萬元，警方訊後依加重竊罪嫌移送法辦。

法議會拍板　看低口音=種族歧視

法議會拍板　看低口音=種族歧視

機車大燈壞夜騎遭警開單扣車牌

機車大燈壞夜騎遭警開單扣車牌

法國外長4度挺台出席世衛大會

法國外長4度挺台出席世衛大會

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

關鍵字：

非裔法國警察馬克宏

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面