勝選一週年　賴清德曝台灣人心聲：做了一個正確決定

▲2020開票之夜，賴清德、蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

今天是2020總統、副總統選舉1周年。回顧總統大選，副總統賴清德感性表示，很多台灣人民這陣子告訴他，去年的今天做了正確的決定，過去一年來，在蔡英文的領導下，人民齊心對抗疫情，台灣守住防線。

賴清德表示，時間過得很快，去年的今天，蔡英文再次獲得台灣人民的信任，成功連任，台灣的民主，再次在中國的龐大壓力下，展現無比的自信，身為總統的競選搭檔，在整個競選過程中，常常被她的堅毅而感動，很榮幸有機會為總統分擔、輔佐總統，所以，在今天這個日子裡，要特別感謝台灣人民的厚愛，也要感謝蔡英文的信任與託付，台灣人民交付給他的責任是輔佐蔡英文，為台灣無私的奉獻，他必當全力以赴。

賴清德提到，很多台灣人民這陣子都告訴他，去年的今天做了一個正確的決定，過去一年來，在蔡英文的帶領下，全國人民齊心齊力對抗疫情，在這麼艱難的環境中，台灣守住防線，這項成果不僅讓台灣人民放心，還讓台灣成為世界的焦點。

除了對抗疫情之外，賴清德提及，執政團隊與社會各界胼手胝足，拚外交、拚國防、招商引資，振興建設，捍衛民主，讓台灣的各項表現成為全球的模範生。最後，賴清德說，疫情還沒過去，大家還是不能鬆懈，「我們每一個人都要加油，台灣加油，大家加油！」