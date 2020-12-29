賴清德警衛室主任謝靜華晉升少將　駁斥體測、遊說傳聞

▲將官晉升典禮，賴清德警衛室主任謝靜華升少將。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國防部29日針對晉升中將、少將人員舉辦掛階典禮，2021年1月1日生效，其中擔任副總統賴清德萬里警衛室主任的謝靜華晉任少將，但遭爆料體測採取替代項目，且向高層遊說獲得晉升。對此，謝靜華29日強調，相關傳聞都是子虛烏有，合乎法規，無苟且情事。

謝靜華日前被爆出沒有通過體能測驗，這犯下國安局長邱國正的天條，被內部質疑無法以身作則。不過，謝靜華在消息爆出後，隔天即進行體能測驗，在督測官督導下，以5公里健走取代3000公尺跑步，在1小時內完成測驗。

謝靜華29日上午出席授階典禮，順利晉升少將。謝靜華受訪表示，個人今天的榮耀是長官賞識和提拔，以及部屬的支持和鼓勵，相關體測、是否能夠晉任，完全都是合乎計畫、法規，沒有任何苟且情事。

至於傳出體測採取替代項目，且向高層遊說獲得晉升，謝靜華澄清，這是莫須有，他在特勤工作今年是第31年，期間都遵守長官教誨和指導，加上同事的支持和努力，大家胼手胝足一起為特勤精進努力。

謝靜華說明，之前安維6號、7號總統大選任務由他主辦，兩次任務都是靠長官指導和同事幫忙，大家齊心之下，才能有安維6號、7號兩次總統大選零缺點，如果真的向某些人所言，何必等到安維7號再來。