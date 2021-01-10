賴清德當年首推「零撲殺」政策　化身一日志工助毛小孩找新家

▲副總統賴清德擔任動物之家一日志工。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德10日上午赴新北瑞芳區的動物之家擔任志工，體驗動物之家的「一日志工」，以實際行動呼籲國人，要以認養代替購買，一起幫助無家可歸的毛小孩找到溫暖的家。

由於新北瑞芳區的動物之家地處偏遠山區，缺少志工為動物曝光，常常讓動物們進所之後，一待就是好幾年，也因為人力不足的關係，讓牠們無法常常在外活動，多數時候是被關在籠裡。

因此，台灣防止虐待動物協會（TSPCA）10日特別邀請賴清德擔任「一日志工」，請他以實際行動響應，希望可以讓更多人願意到瑞芳動物之家進行志工服務。

賴清德在抵達後，先聽取動物之家工作人員說明「志工服務」的流程、教學跟注意事項，接著在園區內跟毛小孩們互動，帶著小狗散步；同時，他擔任「一日志工」的過程，也將會拍攝成宣導影片，以呼籲國人「以認養代替購買」，協助無家可歸的毛小孩。

在結束志工服務後，賴清德分享他在台南市長任內的經驗，提到台南市府是全台灣第一個實施「零撲殺」政策的地方，當時就有指示動保處、民政局，以及里長共同合作，盤點台南市區內的流浪動物數量，並編列預算執行「TNVR犬貓絕育計畫」。

賴清德說，當時也協助訓練流浪毛小孩，讓牠們增加被領養的機會，後來各縣市政府也都在執行這項制度。因此，他期盼未來大家能持續共同響應「以認養代替購買」政策。

▼副總統賴清德擔任動物之家一日志工。（圖／總統府提供）

