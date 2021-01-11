全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續「親川普」？

▲川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

美方8日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13至15日訪台。由於此刻正值美國總統交接期，總統川普（Donald Trump）即將在1月20正式卸任，克拉芙特的出訪也被形容成「畢業旅行」，也引發藍綠不同見解。曾任青年團長的國民黨政策會專員呂謦煒提醒，川普現在被全球民主國家唾棄，蔡英文還要「親川普」嗎？

呂謦煒表示，民進黨現在一直在指控國民黨「反美」，但其實，光是陷進民進黨所謂親美、反美的論述框架裡，就輸了，中華民國是一個主權獨立的國家，對美國的態度只是手段，而不是目標，不是為了親美而親美，目標應該是在於中華民國的國家地位有沒有提升？中華民國人民的光榮感與幸福感有沒有增強？能不能持續捍衛中華民國在台澎金馬的存在？

呂謦煒指出，美國駐聯合國大使克拉芙特要來台灣，但是她是再過不久就要下台的川普的大金主，又沒有什麼外交經驗，能為台灣帶來什麼？候任美國總統拜登又怎麼看？別忘記川普可是號召暴民攻佔國會山莊，被多數美國民眾乃至全球領袖唾棄，認為已經不適任的美國總統，民進黨真的覺得傳遞力挺川普這種錯誤信號給美國、給全球是好事？

呂謦煒說，更何況，民進黨讓美國衛生部長來訪之後，隨後就宣布要進口萊豬，國人當然會擔心，民進黨是不是又有什麼圖謀？

呂謦煒舉例，國民黨過去以務實的態度參與國際組織，與大陸簽訂ECFA，不僅提升了中華民國的能見度，也讓台灣人民的生活過得更好，民進黨至今都不敢廢止，由此可見，國民黨維持跟美國的關係，同時不得罪任何一方，這種親美才叫理性穩健。

最後，呂謦煒說，蔡英文繼續「親川普」，以大內宣手法誤導人民，其實已經與全球的民主潮流為敵，不僅不利於中華民國國際地位，更犧牲了台灣人民的健康福祉。

其他人也看了這些新聞...

► 美駐聯合國大使訪台 總統府：深化台美友誼、實踐台灣旅行法

► 美駐聯合國大使拜會蔡英文吳釗燮 克拉芙特訪台3天行程曝

► 外交部：美駐聯合國大使首度訪台 象徵台美全球夥伴關係提升

相關新聞...

► 美駐聯合國大使「政權交接前夕」訪台 江啟臣要蔡政府注意這件事

► 美駐聯合國大使訪台 華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

► 孫大千揭克拉芙特背景 缺勤的「酬庸大使」、不會給台灣增地位

►振興一下我們的美麗