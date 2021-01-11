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克拉芙特來台　侯漢廷「民進黨以管窺豹」：川普給拜登挖坑組合拳

▲▼台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國民主黨總統當選人拜登即將於20日正式就任，就在美國總統川普即將下台之際，美國務院宣布，解除過往對台灣交流限制的所有內規，且美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）也將於14日抵台。對此，台北市議員侯漢廷認為，這是川普為了給拜登挖坑的「組合拳中其中一拳」，民進黨以管窺豹、見樹不見林。

面對克拉芙特將於14日抵台、美國解除對台交流限制，剛成立台北市議會黨團的新黨籍台北市議員侯漢廷11日受訪時提到，新黨的立場是「不歡迎」，因為這不尊重台灣，當初美方在公告克拉芙特來台時，是在報告香港事務新聞稿中，最後一小段才說要介紹克拉芙特來台，「這擺明不尊重台灣！」且實際上派人來台這事情，是川普為了要給拜登挖坑的一系列動作其中一環。

▲▼川普、拜登。（組圖／路透）

▲川普、拜登。（組合圖／路透社）

侯漢廷認為，美國在這3週中還是有對中國大陸祭出各種措施，例如禁止支付寶、微信等，以及禁止中國大陸官員到美國，商業上也有新增禁令，而台美關係不過是挑撥中國大陸的其中一環，是讓拜登上任後很難跟中方討好關係，提高拜登對中國大陸關係門檻，所以才搞這些動作，然而台灣卻變成棋子與籌碼地位，「這跟解除限制邏輯一樣，都只是在給拜登挖坑，我們當然不該得罪拜登、中這個計。」

由於克拉芙特是煤炭業的老闆娘，兼川普大金主之一，侯漢廷直言，她來台灣唯一有可能幹的事情就是募款，「擺明來要錢的，為什麼要歡迎她？」之前美國衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar）來台，外界質疑是不是要開放美豬？當時外交部表示「絕無此事」，這次克拉芙特來台，外界詢問是不是要買煤炭，外交部也說「絕無此事」，「你信嗎？」

侯漢廷說，且克拉芙特來台演講的題目為「台灣對國際社會的幫助」，但是「關她什麼事啊？」台灣防疫做得好不好、對國際貢獻好不好，台灣人自己都知道了，為什麼需要美國人來這邊演講？反正就是隨便找個議題。

對於是不是政治動作大於實質利益？侯漢廷表示認同，反問民進黨，如果這幾天川普說要來台灣，蔡政府要不要歡迎川普？但就完全得罪了拜登。現在美國就是把對台關係拉到這個門檻，看拜登到底接或是不接？不接就是親中賣台，接了就是「川歸拜隨」，所以就是挖坑給拜登跳。

▲▼美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

「既然知道川普利用台灣、挖坑給拜登，那民進黨總要去要些東西！」侯漢廷認為，為什麼民進黨要心甘情願被利用？如果有要到東西再被利用，那就算了，但目前卻是什麼都要不到的情況，雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）、自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）、疫苗都沒有，結果只有萊克多巴胺、被定為匯率操縱國等，「沒一件好事。」

侯漢廷表示，取消交流限制並不是種報酬，當然對民進黨來說可能覺得是，但這很荒謬，因為拜登願不願意承認是一個問題，且解除限制不代表就真的能夠去美國，「我沒有禁止你來我家，但我也沒有邀請你來我家。」拜登上台後理論上不會開啟限制，「但不要歡迎你來就好了啊！」除非民進黨有把握一定能長驅直入華府，「但我覺得民主黨不會歡迎民進黨高官或總統去訪問華府。」民進黨這是以管窺豹、見樹不見林。

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