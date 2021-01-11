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蔡英文連任一年新版護照發行：國際社會不能忽視台灣的存在

▲▼蔡英文談連任一年，除了新版護照，也完成8項政績。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文談連任一年，除了新版護照，也完成8項政績。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者黃巈禾／台北報導

新版護照11日發行，也是總統蔡英文、副總統賴清德勝選一週年的日子。蔡英文表示，新版護照發行，封面上大大的TAIWAN，將陪伴國人前往世界各地，也讓國際社會更不能忽視台灣的存在。另外，除了新版護照發行外，蔡英文也提出8項政績，包括守住疫情、經濟正成長等。貼文一出後，網友狂讚「選對了總統」。

蔡英文表示，一年前的今天，是她當選連任的日子，還記得，那一個晚上，在謝票的紙花飛舞中，向大家承諾一定會留下一個更好的國家，兩千三百萬人，一定要讓全世界都為我們的團結而感動，都為台灣的成功而感動。

蔡英文提到過去這一年來，不只是更換護照，還一起做到很多事情，特別列出8項政績包括，一、守住疫情：團結防疫有成，確保民眾生活如常；二、經濟正成長：去年全年經濟維持正成長，是世界少數維持正成長的國家；三、接軌國際：發揮TaiwanCanHelp 精神分享防疫物資和經驗，促進國際交流，美國、日本、捷克重要官員接連訪台，持續創造外交成果；四、國防自主：新式高教機首飛、潛艦國造開工，台灣向世界展現出自我防衛的決心。

五、0到6歲國家跟你一起養：新增3000班公共化幼兒園，已經達成超過一半；六、落實居住正義：實價登錄2.0完成修法，社會住宅已興建超過41000戶；七、完善社會福利：農民退休儲金制度上路，完成台灣退休福利最後一塊拼圖；八、司改及憲改：通過國民法官法、成立國家人權委員會、啟動立法院修憲委員會，國家體制改造中。

蔡英文說道，這一切都是大家共同達到的成就，謝謝大家不只在一年前的今天，用選票向世界表達台灣人對民主和主權的意志，這一年來從防疫、振興、改革到建設，大家更是參與在其中，用行動真正改變了台灣，「就讓我們繼續團結合作，守住民主自由、促進經濟繁榮發展，讓更多的台灣成功故事，可以和護照一樣被全世界看見！」

貼文一出，網友紛紛留言「已申請換新護照」、「好棒！本來去年九月要換護照了！因為疫情沒有換，現在剛好可以換新的！」、「選對了總統，新冠肺炎防疫做得很好」、「去年投票選擇正確，不然後果不堪設想」、「台灣有妳這個總統領導下台灣人民真幸福」、「這一切的承諾蔡總統不但做到了，而且比原來承諾的還更好」、「謝謝總統，這票真的太值得了」。

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