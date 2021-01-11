台美交流解禁！　藍委8字曝川普、蓬佩奧把戲：挖洞給拜登跳

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國政權交接倒數9天，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接連宣布駐聯合國大使將訪台、取消美台交流限制等重大消息，引發外界擔心恐怕造成台海戰爭。對此，國民黨立委李德維分析說，這很明顯是川普在「挖洞」給拜登跳，並酸民進黨這些年來「舔川」早已習慣成自然。

針對蓬佩奧取消美台交流限制，李德維11日在臉書發文說，川普擺明在「挖洞」給拜登跳，如果拜登延續這政策，很難與北京修復關係，但是若不延續政策，就會在美國國內遭批評為對中軟弱。

李德維認為，美國前總統歐巴馬的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）的一句話突破了盲點，「若蓬佩奧理直氣壯，為何他一年前不做，且自己處理後續？」他相信民進黨不是傻瓜，不難看出川普與蓬佩奧的把戲，根本就是「離職員工挾怨報復」的水準。

李德維點出民進黨的問題，各種台美關係「大內宣」已經宣了這些年，「舔川」習慣成自然，連「川粉之亂」都不忍苛責，如今又怎麼能不叩謝「我川威武」，「川恩浩蕩」？他坦言他樂見取消台美交流限制，但台灣不該成為川普末日瘋狂的配角。

最後，他酸說，「在民進黨的眼中，川普就是美國，美國就是全世界，但世界早就準備好迎接一個沒有川普亂政的美國，民進黨呢？」

▲李德維。（圖／記者呂佳賢攝）



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