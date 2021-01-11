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文在寅發表新年演說！承諾2月全民「免費接種」疫苗：南韓會贏

▲▼文在寅11日上午發表新年國政演說。（圖／翻攝自青瓦台Youtube）

▲文在寅表示每人國民所得，有望首度超越七大工業國（G7）。（圖／翻攝自青瓦台Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（11）日當地時間上午9時在青瓦台發表長約26分鐘的新年國政演說，為其邁入就任第5年的新年演說，話題主要聚焦在恢復經濟、戰勝新冠肺炎，光是經濟一詞就在整場演說出現29次、新冠肺炎（COVID-19，코로나）為16次、恢復則為15次。

文在寅表示，2月起將依序開放全民接種疫苗，同時定義2021年為「恢復之年」，承諾2021年上半季以前除了克服疫情，經濟水平更將恢復到疫情來襲之前。

根據《韓聯社》報導，文在寅在新年演說中表示，南韓將於2月起依序開放全民免費接種新冠疫苗，「我國企業所研發的新冠治療藥物也在審核階段，屆時將透明公開安全性審查、使用與效能等全部過程，而政府將繼續鼓勵本土企業研發疫苗，確保疫苗的『自主權』。」

文在寅肯定「Ｋ防疫」（韓式防疫）所取得的成果，認為一切得歸功於全民的奉獻與犧牲。

▲▼文在寅承諾2月將開放全民依序接種新冠疫苗。（圖／翻攝自青瓦台Youtube）

▲文在寅承諾2月將開放全民依序接種新冠疫苗。（圖／翻攝自青瓦台Youtube）

文在寅堅定說道，「我們一定能戰勝新冠肺炎！現在終於看到黑暗隧道的盡頭。對我國民眾來說，2021年將會成為恢復之年、包容之年、飛躍之年。從戴口罩解放、回到日常生活，是今年的首要任務，挺過防疫最後階段，是今年的優先課題。」

在兩韓議題上，文在寅在演說中表示將會配合拜登美國新政府上任的腳步，除了強化韓美同盟關係，更將致力扭轉局勢，在最後一年重啟朝美對話、兩韓對話，「今年是南北韓同時加入聯合國的30周年！南北韓必須攜手向世界證明，韓半島（朝鮮半島）的和平與繁榮將對國際社會產生幫助。」

▼文在寅11日上午發表新年國政演說。

同時，文在寅再次向北韓喊話，呼籲與南韓共同合作防疫，並加入南韓與東協國家的防疫醫療合作方案，「韓半島和平進程的核心動力在於對話與相生、合作！不管何時何地，就算是透過線上也能保持雙方對話，我們的意志永遠不變。」

文在寅也表示，南韓將會積極檢討加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

另外，針對近一年來房價持續飆漲、不動產市場動盪，文在寅也在演說時首度針對此議題向全民致歉，承諾政府未來將會持續擴大住宅供給，在短期以內儘速擬定多元的住宅供給方案。

▲▼南韓前總統李明博、朴槿惠可望獲得2021新年總統特赦機會。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

▲文在寅此次演說完全未提「特赦」，李明博、朴槿惠恐怕無望提早出獄。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

而先前共同民主黨（執政黨）黨魁李洛淵（이낙연）在年底前曾表示，將向文在寅與青瓦台建議特赦在獄中服刑的前總統李明博與朴槿惠，以求能讓國家、各政黨團結，消息人士也透露文在寅在7日新年人事會時提到今年的話題為「團結」，因此預估會在演說中提到特赦。不過，在整場演說中，文在寅卻對特赦兩字隻字未提。

►南韓新冠疫情終趨緩！僅增451例　文在寅承諾2月全民免費接種疫苗
►南韓執政黨魁提「新年特赦」！前總統李明博、朴槿惠可望提前出獄

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