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外媒：中國刪除逾300項研究資料　含武漢病毒研究所！疑掩蓋真相

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲中國河北省石家莊市近日來疫情再起。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎疫情肆虐全球，有外媒最新爆料，中國政府在武漢設置的病毒研究所中，有數百頁資料遭到刪除，其中包含許多關於源自動物的人類傳染疾病研究，現已無法取得，再度引發中國企圖掩蓋肺炎疫情的爭議。

根據《星期日郵報》（The Mail on Sunday）報導，由中國政府出資的國家自然科學基金委員會（NSFC）網站上發布的超過300項研究資料，包含武漢病毒研究所的研究，以及動物向人類傳播疾病的研究等，全部被人刪除，現已無法取得。

其中，中國武漢病毒研究所的新發傳染病中心主任石正麗，曾在中國各地蒐集蝙蝠樣本做病毒檢測，尋找SARS病毒與伊波拉病毒等傳染病的血清證據，在新冠肺炎疫情期間，由於一項蝙蝠感染冠狀病毒的研究成果，被大眾稱為「蝙蝠女俠」，如今研究資料也已經消失。

吸血蝙蝠（圖／美聯社／達志）

▲中國武漢病毒研究所研究員石正麗，曾在SARS期間大量研究蝙蝠身上帶有的病毒。（示意圖／達志影像／美聯社）

前英國保守黨黨魁、對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員史密斯（Iain Duncan Smith）認為，此事顯然是中國在試圖掩蓋證據，中國似乎正在盡其所能地阻止調查病毒源頭，「有可能是在研究蝙蝠冠狀病毒時，犯了某種錯誤，除非中國公開接受審查，否則世界將認為他們有所隱瞞。」

事實上，這已經不是中國第一次被指控隱瞞疫情源頭。2019年12月，在世界衛生組織（WHO）收到武漢爆發病例警報的前幾天，武漢病毒研究所曾經修改過病毒病原體的數據庫，而上周WHO的病毒溯源調查團，也在出發前夕因未能取得中國簽證而無法成行。

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