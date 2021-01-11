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LIVE／境外+6、日本出現全新變種病毒　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

台灣今日新增6例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。另外，鄰近台灣的日本驗出一種不同於英國與南非變種病毒的全新變種病毒，以及華航人道包機從關島載運有醫療需求的民眾來台預定晚上抵達，針對上述議題記者會上也將進一步回應。

根據指揮中心統計，加上新增個案，國內目前累計834例確診，分別為739例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、720人解除隔離、101人住院隔離中。

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會 莊人祥 蔡壽洤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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