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南韓新冠疫情終趨緩！僅增451例　文在寅承諾2月全民免費接種疫苗

▲▼南韓疫情終漸趨緩，圖為首爾車站前臨時篩檢所。（圖／達志影像）

▲南韓疫情終漸趨緩，圖為首爾車站前臨時篩檢所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入冬季曾迎來第3波全國性大流行，在連續一個多月政府實施高強度防疫措施，單日新增病例終於睽違6周首度降到400多人，防疫當局判定南韓已度過流行顛峰期，預計17日防疫措施到期後將頒布新政策，重新開放補習班、健身房、KTV等場所營業。

根據《韓聯社》報導，截至11日0時為止，南韓今（11）日上午9時30分共通報451起病例，其中419例為境內感染、32例則為境外移入，同時新增15例死亡。目前南韓共累計69114例確診、1140例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增297例（首爾佔137例、京畿道佔142例、仁川佔18例）；光州新增24例；釜山新增16例；蔚山新增14例；慶尚南道新增13例；大邱、江原道、忠清南道各新增10例；忠清北道新增9例；全羅北道新增6例；慶尚北道新增4例；全羅南道新增3例；濟州島新增2例；大田新增1例。

南韓總統文在寅11日上午發表新年演說時承諾，將在2月依序開放全民免費接種新冠疫苗。

►新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎新冠疫苗文在寅

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