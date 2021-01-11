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河北新冠再增131例！包含「護士學生老師」　最新中高風險地區曝

▲▼石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透）

▲石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省2021年1月10日0到24時新增82例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告77例（27例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告5例，無新增死亡病例，無新增疑似病例。此外，還新增49例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。

截至1月10日24時，河北省現有本地確診病例265例（危重型1例、重型9例、普通型255例）、境外輸入確診病例2例（普通型）。累計治愈出院病例367例（含境外輸入34例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例604例、境外輸入病例36例。尚在醫學觀察本地無症狀感染者203例、境外輸入無症狀感染者5例。

其中，石家莊77名染疫者的行動軌跡也公布，含護士學生老師，多人曾參加婚宴，此外，邢台的其中一名患者則公布在診所上班，讓外界頗為恐慌。

另外，根據國務院應對新冠肺炎聯防聯控機制關於科學劃分、精準防控等工作要求，自2021年1月11日起，將邢台南宮市青年街清旺胡同、鳳崗街道東胡居委會北小街調整為中風險地區。

目前，石家莊藁城區全域仍為高風險地區，石家莊新樂市人大宿舍、藥材公司宿舍、張家莊村，高新區趙村新區小區、主語城小區，無極縣東北遠村、西郝莊村，裕華區天海譽天下小區、橋西區白金公寓、華潤萬象城，鹿泉區觀峰嘉邸小區，新樂市天悅花苑、計生宿舍、瑞達玫瑰園小區、堅固村、蘆新村，新華區都市陽光小區、麗都河畔小區，橋西區平安小區，行唐縣濱河小區，邢台南宮市鴻興小區、文景名苑小區、在水一方、鳳崗街道辦事處十里鋪居委會、大高村鎮石家莊村、天地名城小區、天一和院小區、鳳崗街道辦事處仍為中風險地區，全省其他地區均為低風險地區。

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