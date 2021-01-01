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南韓執政黨魁提「新年特赦」！前總統李明博、朴槿惠可望提前出獄

▲▼南韓前總統李明博、朴槿惠可望獲得2021新年總統特赦機會。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

▲南韓前總統李明博、朴槿惠可望獲得2021新年總統特赦機會。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓共同民主黨魁李洛淵（이낙연）分別接受《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等媒體採訪，透露為謀求國人團結、穩定民心，有意計畫在適當時機向總統文在寅建議實施「新年特赦」，讓因涉嫌收賄、閨蜜門干政案的前總統李明博與朴槿惠提早出獄，安享晚年。

對此，青瓦台高層今（1）日做出慎重回應，表示李洛淵須早先一步在適當時機向文在寅提出建議，該案才可能有討論空間。

報導指出，李洛淵去年12月30日在國會黨代表室接受《紐西斯通訊社》單獨訪談時表示，「兩位前總統（指李明博、朴槿惠）目前處於自由受拘束的狀態，若到了適當的時機，我有意向文在寅總統提出建議，特赦李、朴前總統。」

李洛淵今（1）日在國會黨代表室接受《韓聯社》單獨採訪時也表示，「此舉有望成為開啟團結全國民眾之門的一把鑰匙！尤其今年將步向文在寅總統施政的最後一年，我認為這個問題在適當的時機總得面對。」

▲▼南韓執政黨共同民主黨黨魁李洛淵。（資料照／達志影像／美聯社）

▲南韓執政黨共同民主黨黨魁李洛淵。（資料照／達志影像／美聯社）

李洛淵在發表辛丑年（신축년，2021）新年賀詞時提到須透過與國民結盟、合作來克服新冠疫情並邁向未來，「我將致力於緩解各種社會上的矛盾、達成國民團結。」，而該段談話成為建議特赦李明博、朴槿惠的依據之一。

不過李洛淵也強調，前總統李明博與朴槿惠面臨的法律程序並不相同。李明博早在終審確定其判刑結果，且已在服刑階段；然而朴槿惠卻仍處於官司纏身的狀態，本月14日還得面臨大法官第2次宣判閨蜜門與特別費案。

因此李洛淵認為，屆時總統可以對李明博採取特赦，至於朴槿惠的部分，則是解除其目前刑事羈押狀態。

▲▼特赦屬於南韓總統能夠行使的固有職權。（圖／達志影像／美聯社）

▲特赦屬於南韓總統能夠行使的固有職權。（圖／達志影像／美聯社）

李洛淵此番談話在南韓朝野上掀起一陣激烈的討論聲浪。共同民主黨院內高層表示，特赦前總統一事乃為現任總統的固有職權，總統會根據現行國民輿論反應與法律程序做出適當判斷，因此不該挑起國民表態支持或反對。

國民力量非常對策委員長金鍾仁（김종인）表示從未聽聞此事；國民的黨黨魁安哲秀（안철수）則表示，特赦朴、李前總統須先取得全民共識，否則恐淪為利於執政黨贏得選戰的工具。

►前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐
►南韓前總統李明博涉貪...遭大法院判17年徒刑　恐重新入獄！
►朴槿惠「閨蜜門」結果出爐！共20年徒刑...苦牢蹲到死

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