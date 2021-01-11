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蓬佩奧取消美台交流限制引質疑：只會激怒中國　對台灣無實質好處

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧被質疑拿台灣當棋子，於打中議題上在國內獲取支持度。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧在卸任前11天重磅宣布「取消美台交流限制」，引起多名其官員的質疑，認為川普政府並非基於台灣利益做出此決定，甚至會激怒中國，此舉是為了將台灣議題進一步政治化，以打擊中國來獲得國內支持，卻把燙手山芋丟給即將上任的拜登政府解決。

根據《金融時報》報導，歐巴馬政府時期白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文表示，蓬佩奧此舉將激怒北京，且由於象徵意義大於實質，對台灣關係或也會造成損害。而選擇在拜登上任前夕丟下國際震撼彈，對台弊大於利，「為什麼他一年前不做，然後自己收拾後果？」

麥艾文認為北京當局可能會先靜觀拜登政府的做法，再決定是否採取報復行動。

AIT前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲表示，難以理解蓬佩奧這麼做的意義為何，因為在他印象中國務院外交事務手冊與指南中，並沒有特別針對台灣的明確說法。

卜睿哲期待拜登政府上台後能對美中台政策進行通盤檢視，在根據拜登政權詮釋的「美國利益」，進行逐步調整。不過卜睿哲也指出，拜登政府修先解決事項是國會暴亂、疫情、紓困、種族歧視、環保等國內重大議題，台灣必須耐心等待。

AIT前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格則認為，此舉對台灣除象徵意義外沒有任何好處，反而是川普政府將台灣拿來當作打中的旗子。

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