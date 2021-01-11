川粉闖國會「FBI事前早掌握」　高層打臉3高官：已告知國會警察

▲華府暴動，川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會大廈6日遭川粉闖入暴亂，官方各單位至今仍在釐清責任，包括國會警察事前數度拒絕國民警衛隊的人力支援、聯邦調查（FBI）未盡到情報告知，以及各執法單位的橫向聯繫失敗。不過根據最新報導指出，FBI與紐約警察（NYPD）事前確實蒐集到關鍵情報並做出反應，但這說法卻和國會警察以及FBI華盛頓辦公室背道而馳。

總統川普6日在演說中鼓動更多支持者與「愛國者」，前往國會大廈外聚集，抗議當天即將進行的2020總統大選結果認證，並以激烈的言語煽動示威者的情緒「抗爭吧，如果你不抗爭會連國家都沒了」，「死命抗爭吧」。川粉不久後即發生暴亂，推翻拒馬與警察在國會外的防線對抗，突破後便長驅直入國會大廈內部，最終釀成5死，包括一名國會警察，另有多人受傷、被捕。

▲美國執法部門的情報偵蒐與反應能力，在這次國會大廈暴亂事件中遭受嚴重質疑。（圖／路透社）

美媒「NBC News」最新報導，暴亂事件發生後全國除了風向倒向批評川普，同時也震驚於國會警察的反應遲緩，以及美國執法單位竟沒能事先預料到如此重大的事件正在醞釀當中。對此FBI華盛頓辦公室長官當托諾（Steven D'Antuono）表示，「事前沒有任何跡象顯示有逾越憲法第一修正案所保障範圍之外的計畫」，意即川粉與極端主義者在Parler或臉書等社群平台上的發言，在FBI的分析中均屬言論自由範疇，當時並不認為有需要擔心之處。

華府警察長孔第（Robert Contee）也採取同一說法，「沒有任何情報指出有可能發生攻破國會的事件。」國土安全部助理部長拉普阿諾（Ken Rapuano）口徑也與前面兩者一致，他多次表示沒有收到任何有關當天會有「大量暴力示威者」的消息。

▲▼極端主義者與川粉事前在網路上討論衝撞國會長達數周，執法部門卻沒能阻止。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

然而報導取得數名FBI職員的消息，卻出現完全不同的說法。消息指出，FBI此前就曾在社群平台上瞭解到，極端主義者正在討論6日集會的行動，甚至去年12月在臉書和Instagram上就已經有「占領國會行動」的標籤和討論。其他像是陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）粉絲常聚集的討論版「8kun」，上頭針對衝入國會的計畫也已經討論了數周，甚至提及要殺死警察、革斃守衛和聯邦探員，以達到重新計票的要求。

FBI高層指出，這些消息全都被FBI看在眼裡，因此他們和聯邦、州以及地方的執法單位才能在事前互相分享相關資訊，並準備好應對可能發生的暴力事件。FBI也才能夠在事前先「勸退」部分極端主義者，打消他們動身前往華府的念頭，「否則暴力可能會更加嚴重」；組織內也準備好隨時採取應對行動，因此才在國會暴亂開始後的50分鐘內，派出共150人的至少3個戰術小組前往增援，進行人員控制。

綜觀全美，紐約警局是情報蒐集與分析設備、能力最充足的地方執法單位，他們在事前同樣觀察到潛在危險，並將情報分享給全國的執法單位，包括國會警察在內。國會警察收到來自FBI與紐約警局分別傳送的情報，內容全是關於社群平台上對6日衝撞國會大廈的討論。

對此，國會警察和FBI華盛頓辦公室並沒有立即給予回應。