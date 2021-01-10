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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院開臨時會拚「三大預算案」過關　11日表決確定議程

▲▼立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院11日起將召開臨時會。（資料照／記者徐政璿攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立法院黨團提請11日至31日召開臨時會，處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，立法院11日上午將舉行全院談話會進行表決確認議程。

民進黨團提案，有鑑於預算案是維持國家機關正常運作所不可或缺，也是政府推動各項施政計畫與建設所需的財政資源，因此依憲法與立法院組織法提請召開臨時會，時間自11日起至31日，其中12、13、14、18日召開委員會議，院會則分成11、15、19日召開第一次會議，20至31日召開第二次會議。

不過，國民黨團質疑，民進黨提案中將周末六、日列入院會議程，明顯預留時間企圖以人數優勢以表決強壓在野黨團的主張及提案，不但不尊重在野黨，更違反《勞基法》有關一例一休的規範。黨團總召林為洲主張，假日不應該召開臨時會，呼籲民進黨團不要破壞慣例，民進黨團總召柯建銘則表示，假日原則上不會開會，「只是最後不得已的時候，30、31日兩天萬一有需要再開」。

國民黨團表示，民進黨中央執政無能下，早已弊案叢生，不論是進口萊豬引起全民反彈，近來出現司法史上史無前例的重大弊案、政府利用電子監控設備侵犯國人隱私、健保以突襲方式調漲增加全民負擔、美國駐聯合國大使來台訪問、防疫旅館不足及各項整備措施是否就位，全民有知的權利，因此國民黨團強烈主張，臨時會應召開委員會議，官員列席備詢回應民怨。

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