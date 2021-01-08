立院11日決定臨時會議程　柯建銘：保留2天假日開會時間

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第2會期在去年12月31日畫下句點，民進黨團6日提案11日至31日召開臨時會，預計處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。立法院長游錫堃8日召集朝野協商，裁示於11日上午10時30分舉行全院談話會，「這是今天唯一的共識」。

民進黨團6日提案，有鑑於預算案是維持國家機關正常運作所不可或缺，也是政府推動各項施政計畫與建設所需的財政資源，因此依憲法與立法院組織法提請召開臨時會，時間自11日起至31日，其中12、13、14、18日召開委員會議，院會則分成11、15、19日召開第一次會議，20至31日召開第二次會議。

▲民進黨團總召柯建銘（左）、立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團總召柯建銘表示，希望能夠在理性討論空間裡，讓三大預算案順利通過，因此民進黨團不會在臨時會提出任何法案，並且主張在11日上午舉行全院談話會，下午則直接轉為院會。

柯建銘指出，有關國營事業的營業、非營業預算，目前只剩下外交及國防、經濟、財政、司法及法制四個委員會還沒審完，下週的輪值召委剛好都是國民黨立委，希望國民黨能夠儘速排審，「假如國民黨不排，換民進黨來排也可以」，呼籲大家共同面對，在臨時會把三大預算先處理完畢。

國民黨團總召林為洲表示，國民黨團不反對11日舉行全院談話會，也不反對在臨時會將預算處理好，「國民黨會提案，但也不用擔心案海，我們會嚴審」，提案在精不在多，在野黨提出凍結、刪減預算是天職，但也必須講出充分的理由。

林為洲也說，「看到民進黨提出蠻嚇人的臨時會，四個例假日都來開會」，但其實時間的安排不用這麼緊，國民黨團不希望、也不同意四個例假日都來開臨時會，不光是立委與工作人員工作量、勞動人權的問題，各委員辦公室也要投入，「不可能委員在開會，辦公室適用勞基法的秘書們都不用來」。

林為洲認為，例假日召開臨時會，恐怕有違反勞動人權、週休二日、一例一休的問題，他認為不應該把四個例假日都排入臨時會議程，也不符合慣例，以往都是有非常特別的情況才會排入議程。

台灣民眾黨立委蔡壁如表示，臨時會的行程如果排到六日，不只議事人員需要出來，連所有委員的幕僚都要出來上班，「連續14天跟一例一休有所牴處」，因此提案的精簡以及如何併案就是很重要的是事前準備工作。

時代力量黨團總召邱顯智表示，時力黨團支持召開臨時會，依照民進黨團的規劃，在23、24、30、31日的兩個週末都要開會，「如果必要我們希望開23、30日，24、31日不要開，議事人員也是需要休息」。

邱顯智也提及，時代力量黨團主張在臨時會處理《港澳條例》、囤房稅條例及《廢棄物清理法》，到時候除了處理預算，這些在台灣已經迫切需要處理的重大議題，也都希望在臨時由大家共同完成。

林為洲主張，假日不應該召開臨時會，呼籲民進黨團不要破壞慣例。柯建銘則回應，假日絕對不會開，「只是最後不得已的時候，30、31日兩天萬一有需要再開」。

最後，會議主席游錫堃裁示，立法院將於11日上午10時30分舉行全院談話會，「這是今天唯一的共識」。

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