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「動物保護入憲」　洪申翰曝：總統去年請我協助提修憲案

▲▼民進黨立委洪申翰與跨黨派立委舉辦「動物保護入憲」公聽會。（圖／記者楊蕓攝）

▲民進黨立委洪申翰與跨黨派立委舉辦「動物保護入憲」公聽會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院已成立修憲委員會，民進黨立委洪申翰7日陳亭妃、蔡適應、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華、國民黨立委林奕華共同舉辦「動物保護入憲」公聽會，與眾多動保團體共同倡議動物保護入憲。洪申翰致詞時特別提到，去年蔡英文總統接見環保團體時，便請他協助民間團體提修憲案，「總統都說了，我們就盡力來協助。」

洪申翰致詞時指出，動保入憲已獲得跨黨派立委支持，對於台灣社會的進步、發展是很重要的價值，去年6月民間團體與總統會面時便提出動保入憲的主張，「當時總統也說立法部門可以來處理、討論，請我來協助民間團體修憲提案，總統都說了，我們就盡力來協助。」

陳亭妃表示，上一次修憲她也是修憲委員，當時因沒有受到社會關注，最後無疾而終，沒有任何議案出修憲委員會，如今動物、環境、人息息相關已是國際趨勢，如何把它們更緊密結合，給予動物更多保護，應從法律位階提升到憲法層次。然而，修憲門檻相當高，出委員會後還要經過四分之三立委同意，陳亭妃強調，除了獲得朝野共識外，她更期盼動物保護在社會形成一項運動，納入更多聲音，才能被大家重視。

蔡壁如表示，民眾黨已提出版本，新訂第十條之一「動物非物，具有感知能力，享有生命尊嚴，此客觀價值應受國家法律特別保護」，她認為，台灣如果成為世界第八個、亞洲第二個動保入憲的國家，不但凸顯台灣的道德高度，進步價值具體落實到各面向的法律和政策，包括同伴動物、野生動物、經濟動物、實驗動物、展演動物各個領域，讓生活品質變好的同時，也有機會發展「人道經濟」的商機。

陳椒華則說，台灣近幾年面臨氣候變遷、全球暖化、休耕、缺水等，很多物種面臨生存危機，時代力量也支持動保入憲、環境權入憲的議題，希望透過各黨合作得到更多人重視。

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動物保護修憲立法院洪申翰

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