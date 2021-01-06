民進黨提11日召開立院臨時會　3大預算案拚月底闖關

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第2會期在去年12月31日畫下句點，民進黨團6日提案11日至31日召開臨時會，預計處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。據了解，立法院長游錫堃將在8日下午召集朝野協商，商討臨時會確切開議日期。

民進黨團表示，有鑑於預算案是維持國家機關正常運作所不可或缺，也是政府推動各項施政計畫與建設所需的財政資源，負有導引經濟發展、影響景氣循環的功能，109年因疫情蔓延重創全球經濟，政府除積極守住疫情，亦須透過整體預算資源的妥善分配，藉以保障民眾福祉並提升國家競爭力。

民進黨團指出，黨團依照憲法與立法院組織法提請召開臨時會，時間自11日起至31日，其中12、13、14、18日召開委員會議，院會則分成11、15、19日召開第一次會議，20至31日召開第二次會議。

▲民進黨團總召柯建銘（左）與立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



依照民進黨團所提議案內容，臨時會將處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。

民進黨團總召柯建銘日前受訪時表示，民進黨團將提案自1月11日起召開臨時會，最晚29日結束，預計在3週內處理完110年度中央政府總預算案、國營事業預算案，以及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。

國民黨團總召林為洲則表示，已要求黨團每位立委提50案刪減或凍結預算，重點將放在各單位編列了很多「大內宣」經費，質疑可能是要養小編帶風向，都要一一挑出來。

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