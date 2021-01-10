游錫堃：台美「五法六保證」逐步深化　期待到達建立正式外交關係

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統川普即將在1月20日卸任，美國國務院美東時間周六（9日）宣布取消美台交往限制。對此，立法院長游錫堃表示，對於台美「五法六保證」逐步深化，表達欣慰並感謝，期待未來台美夥伴關係在「五法六保證」的法律架構下，能夠持續深化至正常化，到達建立台美正式外交關係。

蓬佩奧在聲明提到：「美台兩個民主體制的共同價值觀是個人自由，法治和對人的尊嚴的尊重。今天的聲明表明，美台關係沒有必要也不會因為我們的長久官僚機構的自我限制而受到束縛。」

對此，游錫堃表示，蓬佩奧以實際行動，宣布解除國務院對台灣交往限制的所有內規，包括「台灣接觸準則」也全部作廢，他表達誠摯的歡迎與感謝。

游錫堃說，除了感謝國務院之外，也要向長期致力於維繫台美關係之美國國會兩黨議員表達崇高的謝意，期待未來，台美夥伴關係在「五法六保證」的法律架構下，能夠持續深化至正常化，到達建立台美正式外交關係。

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