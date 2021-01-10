2次換鎖沒溝通「講稿也拿不到」　張良澤曝真理大學鎖臺文館真相

記者許展溢／台北報導

真理大學臺灣文學資料館接連2次換鎖，導致名譽館長張良澤沒辦法進到館內整理收藏，今（10日）張良澤到位在桃園的中央大學參加研討會，他向媒體表示很委屈，連今天的講稿也被鎖在辦公室拿都拿不到，更駁斥學校稱事先跟他溝通很多次說法。

▲張良澤到中央大學參加研討會。（圖／記者張榮恩攝）



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張良澤演講前接受媒體訪問說，對這件事「當然委屈」，並提到今天講稿也沒有，就是被鎖在辦公室，也不知道犯了什麼，當時1月5日以為沒什麼問題，要帶客人進入參觀，門就被鎖住，拿不到鑰匙、找不到校長，並說校長看到他都會學長短、學長長的稱呼，但都沒接到電話過。

對於學校發聲明稱，事前已經跟張良澤溝通過很多次，但張反對，才會有此因應。張良澤強調，從來連什麼消息都沒有，連電話都沒有。演講開始他更自嘲，這輩子沒像現在這麼出名，笑說都是今天主持人已故作家鍾肇政之子鍾延威造成，本來就是堅持不要對外說明，寧可自己受委屈都沒關係，但鍾延威看不過，導致現在走到哪都變名人，有人守著他。鍾延威會前受訪則批真理大學行為很粗暴。

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