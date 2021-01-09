真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版

▲真理大學台灣文學館大門深鎖，國寶級榮譽館長張良澤付出半生心血，如今卻被拒於門外。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

記者柯沛辰／綜合報導

真理大學台灣文學資料館1997年創辦至今，累積豐富文史資料。不過，已故作家鍾肇政之子鍾延威8日深夜發文控訴，台北校方去年底無預警換鎖封館，不僅將高齡82歲的榮譽館長張良澤拒於門外，更斥責他「連學校職員都不是！」引發各界譁然。

鍾延威表示，真理大學1997年創立台灣第一個台灣文學系，由張良澤出任首任系主任。同年3月，台灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，文學資料館移往麻豆校區，2009年由張良澤出任名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館。

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▲張良澤埋首台灣文學史料蒐集、整理與研究，自居義工，終身守候資料館。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

鍾延威指出，張良澤1961年就讀成大時，曾訪問鍾理和遺孀，並著手整理鍾理和遺稿，一頭栽進台灣文學史料的蒐集，後來留學日本、學成歸國奉獻成大母校，在白色恐怖時期被國民黨列入黑名單，流亡日本14年，可期間依舊蒐集、挖掘台灣文學史料，為此蕩盡積蓄。

他說，張良澤付出無怨無悔，擔任台灣文學資料館名譽館長後，除了把自己的收藏搬到館內，很多作家及其家屬也因信任張良澤，進而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣文學聖地，「先父鍾肇政不止一次讚譽良澤教授是台灣文學史料收藏第一人，對建構台灣文學的功勞無人能出其右。」

鍾延威批評，如今真理大學校方要「沒收」這樣的聖地，將苦行僧掃地出門，「這種作法不是野蠻，什麼才叫野蠻？」

▲張良澤先前捐出收藏，也將許多先人手稿寄於館內，如今聽聞資料館要搬遷，只能默默收拾，怎料仍遭突襲封館。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

他指出，校方去年12月1日派台北2名校本部圖書館館員到麻豆校區台灣文學館，表示要將館內所有圖書及館藏搬回台北校區。由於事出突然，張良澤一陣錯愕，隨後才回應校方可以搬圖書館內的藏書，但其它史料文獻是他花半生蒐購，還有很多作家或作家後人寄存手稿，這些不是學校資產，不能搬。

2名館員聽完表示，會回台北向上級請示。怎料過沒幾天，校方突然把資料館大門門鎖換掉，還將鑰匙放在麻豆校區行政處，讓張良澤必須每天去「借」鑰匙進入研究室，並在傍晚離開時交回鑰匙。

鍾延威說，良澤教授雖感屈辱，但仍照常到文學資料館工作，並開始整理自己的收藏，準備移往他處，同時通知寄存手稿的作家或家人取回手稿。消息傳出後，前校長葉能哲及一些校友出面關心，校方暫時沒有進一步動作。

怎料同年12月29日，校方突然二度換鎖，還把鑰匙帶回台北，導致張良澤被拒於門外，不僅不能取回自己的物品，一些正在進行的工作也被迫中斷。為此，張良澤曾向麻豆校區行政處黃姓處長反映，想拿回私人物品，希望校方開門讓他進去，但黃姓處長僅回覆會向學校請示，過了幾天就無下文。

▲門口貼出封館公告。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

鍾延威認為，從整個事件來看，真理大學麻豆校區閒置已久，校方要將文學資料館遷回台北校區，自有校方考量，但手法太過粗暴，尤其2名館員曾轉述校長陳奇銘說法，「只要是館內的東西，都是學校的。」還要求良澤教授出示證據，證明哪些是他個人收藏，而作家寄存的手稿，也要作家或後代提出證明，否則學校要全部搬走。

鍾延威指出，真理大學最近拍了招生宣傳短片，影片內容有先父手稿，要他授權，他本來同意，但現在發生這種事情，在校長本人公開說明、向良澤教授道歉前，他不會授權，「影片內容不得出現先父手稿，一個標點符號都不行，否則我必追究到底！陳奇銘校長應學習並認知：拿在他手裡的東西，未必就是他的。」

文章貼出短短4小時，就有6000人按讚、4500次分享。許多文史界友人、網友紛紛痛心疾呼，「張良澤教授是國寶」、「臺灣文學史料收藏第一人竟受到這種對待」、「駭人聽聞」、「好粗暴，好不珍惜」、「一個老文人老教授要受這樣的屈辱，心疼」、「這就是臺灣最欠缺的一塊，從來都被忽略被不重視..」引發關注。

張良澤1939年9月1日出生於台中州能高郡埔里街（今南投縣埔里鎮），台灣作家、評論家。彰化縣永靖鄉五汴頭人，曾任國立成功大學講師、日本筑波大學副教授，現任真理大學麻豆校區台灣文學資料館名譽館長、《台灣文學評論》雜誌主編兼發行人 。

在文學領域上，張良澤曾整理大量台灣文學家作品，包括編輯作家吳新榮作品為《吳新榮全集》、《吳新榮日記全集》，以及將吳濁流、王詩琅等人的作品集結成冊，編著《鍾理和全集》、《吳濁流全集》、《王詩琅全集》。翻譯方面，曾翻譯吳濁流巨著《亞細亞的孤兒》、灣生作家新垣宏一的《華麗島歲月》。