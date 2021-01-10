台南安南區發生違規超車對撞事故　車毀人傷無性命危險

▲台南市安南區安和路1段凌晨發生一起2部小客車對撞交通事故，造成2車3人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路1段10日凌晨2時31分許，發生一起2部小客車對撞交通事故，造成2車3人受傷，經送奇美醫院救治，3人均無生命危險，台南市警三分局警方初步了解，雙方均無酒駕，肇因為賓士車駕駛未依規定跨雙黃線超車肇事。

警方說，10日凌晨54歲陳姓男子駕駛白色賓士自小客車，由安南區安和路一段南往北行駛，於肇事地點跨越雙黃線進入對向車道與59歲莊姓男子所駕駛之自小客車（內載55歲莫姓女子）發生對撞交通事故，造成陳男身體多處受傷、莊男手腳骨折、莫女頭部受傷，送醫後均無生命危險，雙方均無酒駕。

警方說，根據「道路交通管理處罰條例」第45條規定，汽車駕駛人，不按遵行之方向行駛、不按遵行之方向行駛，處新台幣600-1800元罰鍰。相信絕大多數的用路人一定都非常清楚「雙黃線」的規定，雙黃線就是用來分隔對向車道，並雙向禁止超車、跨越或迴轉；在雙黃線上跨線和迴轉，常導致對向車閃避不及，要知道橫跨雙黃線，基本上就是逆向行駛，非常危險！

南警三分局呼籲，行車請遵守交通規則並注意安全，用路人一念之差可能導致數個家庭破碎，「安全」絕對是回家唯一的路，慢慢來、比較快。

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