真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

▲張良澤教授默默收拾物品，打算遷移相關文物，不料卻遭校方突襲換鎖，引發軒然大波。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

記者柯沛辰／綜合報導

真理大學換鎖風波持續延燒，有師生9日在網路發聲明連署，呼籲校長陳奇銘收回命令及部分不實發言，並向張良澤教授及社會各界道歉。不過，校方仍回應，換鎖是為了盤點、釐清財權，也是為了顧及張教授的安全。

真理大學師生提出3點聲明如下：

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一、前校長吳銘達在任時，曾在校慶當天以公開儀式頒贈「名譽館長」頭銜給張良澤，但現任校長陳奇銘卻公開對媒體否認此事，有損張老師的名譽，應該道歉。

二、校長陳奇銘去年12月29日二度換鎖，讓張良澤教授無法取回私人物品，此舉引起外界撻伐，不僅嚴重傷害張老師的尊嚴，也嚴重損害真理大學的校譽。

三、資料館內的文物相當珍貴，不僅是台灣資產，更是真理大學的驕傲。陳奇銘校長的舉動引起教育部、文化部、台灣文學館、台南市長黃偉哲關切，甚至樂於接收這些珍貴資產，對真理大學、校內台文系都是莫大損害。

▲真理大學台灣文學館大門深鎖。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

聲明強調，大家理解文物維護與利用不是一個單純簡易的工作，也清楚南真理台灣文學資料館需要更妥善的規劃與利用，「但我們所不能理解的是，學校處理這事情的態度，與對一位至今仍默默為學校耕耘的長者，如此地不尊重。」

聲明表示，基於以上幾點，期盼陳奇銘校長正式收回那紙命令，親自向張良澤教授道歉，並在妥善規劃出爐前，先恢復台灣文學資料館正常營運，否則真理大學將成文化界、社會界、教育界的眾矢之的、千夫所指。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市政府願意提供文史資料收藏空間。（圖／記者林悅翻攝）

對此，真理大學校方重申，台文館換鎖是為了盤點、釐清財權，目的是將台文館從麻豆校區遷回淡水校區，早前曾多次和張良澤溝通遷移，但對方拒絕配合。再者，之前持有鑰匙者太多，文物有失竊風險，也擔心張良澤教授出入安全，才如此因應。

真理大學指出，受到少子化趨勢影響，麻豆校區各系陸續停招或整併，2019年舉辦最後一次畢業典禮後，校區已剩研究生，加上淡水校區設有台灣文學系，師生使用相關史料極為不便，因此遷移也是為了師生權益。

台南市長黃偉哲9日關切此事，已委請文化局長葉澤山轉達，「台南市政府願意提供文史資料收藏空間」，供張良澤教授後續研究使用。

▼真理大學師生發起連署，並提出3點聲明。（圖／翻攝自連署網站）

▼連署實名制，必須填妥姓名、系所、學號或身分字號。（圖／翻攝自連署網站）