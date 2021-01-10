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真理校長上任從未進臺文館！張良澤無薪付出換絕情：每天都很不安

▲張良澤到中央大學參加已故作家鍾肇政追思會及研討會。（圖／記者張榮恩攝）

記者謝承恩／綜合報導

真理大學台灣文學資料館換鎖風波延燒，引起各界關注！今（10）日名譽館長張良澤出席中央大學舉辦的已故作家鍾肇政追思會及研討會，表示自己相當委屈，現在身上連研討會講義也沒有，通通被鎖在資料館裡。面對校方的強行驅逐，他更表示，校長上任以來，從沒來過資料館，也沒有跟我討論過資料館的未來，自己每一天都很不安。

事發原因來自於真理大學在2020年12月派員轉達，欲將台灣文學資料館從麻豆校區轉回淡水校區，甚至採取強行換鎖的方式，使高齡82歲的張良澤，被硬生生擋在門外！鍾肇政之子鍾延威8日發文痛批校方野蠻，表示2009年張良澤出任名譽館長，從此以館為家、以義工自居，埋首於文獻史料的蒐集、整理與研究，竟遭到真理大學無情對待。

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▲▼張良澤到中央大學參加研討會。（圖／記者張榮恩攝）

▲張良澤說明，自己很憂心台文館的未來。（圖／記者張榮恩攝）

 張良澤滿腹委屈，表示自己畢身投入在台灣文學資料館，但校長自從上任以後，從沒到資料館過，也沒有找他談過資料館的未來，讓他每天都很不安。「我雖然是名譽館長，也等於是無薪的義工，我一毛錢沒有拿、沒有權力，我知道學校麻豆校區已經沒有學生了，學校經營有困難，這個館之後要怎麼辦，希望校方有一個指示，看是要賣、要關？」

而這次張良澤出席中央大學所舉辦的已故作家鍾肇政追思會及研討會鐘表示，「我到任何地方演講都有一個習慣，就是會印手寫的講義，在一個月前講義都準備好了，可當我準備要拿講義去印，結果發現辦公室的鐵門被鎖了，裡面的大門也換鎖了，今天只能空手而來。」

張良澤還原真理大學校方的換鎖經過，說明自己被關在辦公室門外，就趕緊到麻豆校區找職員拿鑰匙，沒想到鑰匙早就已經交到台北校方高層的手裡，讓他不得其門而入，只能空手北上，沒想到中午接到台北處長來電，說是校長約了前任葉校長和委員要見面，張良澤一口答應說「好啊，希望當面溝通。」

 ▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長清點自己的個人物品。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

「我想說這是一個機會可以聽聽學校對資料館的未來方針，處長他會通知我見面、地點、時間，結果昨晚怎麼有人拿訊息給我看，說校長在台南等我，跟我約在台南見面。所以才改到明天下午兩點到台南一次講清。」張良澤在研討會上滔滔不絕。

會中他甚至語透無奈，跟一同與會的主持的鍾肇政之子鍾延威開玩笑說，「我這一輩子沒有像現在這麼出名，這完全是你（鍾延威）造成的，我叫你不要對外抱不平，我寧可受委屈都沒關係，可是你就是看不過，一定要報出來，現在我走到哪裡前後都有護衛。」他更希望與真理大學校方好好溝通，讓台文館未來能夠塵埃落定。

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