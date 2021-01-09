張良澤遭「真理大學換鎖擋門外」　教育部59字回應了

▲真理大學封館換鎖，82歲國寶館長「苦站門口」。（圖／翻攝自臉書／鍾延威，下同）

記者崔至雲／台北報導

真理大學日前將麻豆校區的台灣文學資料館換鎖封館，82歲前館長張良澤被拒於門外，該事件由已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書披露，此事也引發網路上熱議。對此，教育部今（9日）表示，目前已請校方與張良澤及鐘延威積極溝通，就台文館定位發展及史料處理，尋求妥適做法。

已故作家鍾肇政的兒子鍾延威8日深夜發文指出，張良澤是真理大學台灣文學系首任系主任，在出任「台灣文學資料館」名譽館長後，幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館，付出無怨無悔。很多作家及其家屬也因信任張良澤，進而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣文學聖地。

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鍾延威進一步提到，校方去年12月突然派員表示，要將館內所有圖書及館藏搬回台北校區，讓張良澤一陣錯愕，隨後才回應校方可以搬圖書館內的藏書，「但其它史料文獻是他花半生蒐購，還有很多作家或其後人寄存的手稿，這些不是學校資產，不能搬。」沒想到真理大學卻二度換鎖，直接把張良澤拒於門外，甚至被校長斥為「連學校職員都不是」，讓他不僅不能取回自己的物品，一些正在進行的工作也被迫中斷。

此事件被鍾延威揭露後，引發軒然大波，也引來文壇作家關切，作家傅銀樵、陳芳明以及詩人向陽等人紛紛譴責校方作為，要求學校長陳奇銘道歉。

而真理大學上午發表4點聲明強調，考量將台南校區部分台灣文學相關史料移轉淡水校本部方便台灣文學系師生的查閱與學習，館內資料有些贈與給該校，但有些為張良澤私人收藏，因此有必要釐清以利後續移轉，考量到台文館建築已經多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。校方還表示，目前正在整理一個合適的場所提供張良澤教授進行學術研究。

針對真理大學台灣文學館爭議，教育部表示，已請學校與張良澤教授及鐘延威先生積極溝通，就台文館定位發展及史料處理，尋求妥適做法。

