文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

▲82歲「國寶館長」張良澤被真理大學拒於門外事件，引發文史各界關切。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）



記者林育綾／綜合報導

真理大學二度換鎖，將當初合力設置「台灣文學資料館」的前館長張良澤拒於門外，此事件引發軒然大波，甚至被文壇稱為「台灣文學研究的浩劫」，呼籲文化部關切。而文化部今（9）日表示，有關此事正持續瞭解關注中，也期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將提供必要之協助。

已故作家鍾肇政的兒子鍾延威8日深夜在臉書發文，控訴真理大學「野蠻」，指出真理麻豆校區的「台灣文學資料館」二度無預警換鎖，將一手協助創館、投注畢生心血的82歲榮譽館長張良澤拒於門外，張良澤的私人收藏文獻也因此無法取出。

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▲鍾延威拍下張良澤的身影，張感嘆，「只有狗才不會背叛，和人不一樣。」（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

鍾延威在文中提到，20多年來張良澤埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館，付出無怨無悔，很多作家及其家屬也因信任張，進而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣文學聖地。

不料校方去年12月突然派員表示，要將館內所有圖書及館藏搬回台北校區，讓張良澤一陣錯愕，隨後才回應校方可以搬圖書館內的藏書，「但其它史料文獻是他花半生蒐購，還有很多作家或其後人寄存的手稿，這些不是學校資產，不能搬。」沒想到真理大學卻二度換鎖，直接把張良澤拒於門外，讓他不僅不能取回自己的物品，一些正在進行的工作也被迫中斷。

鍾延威寫道，「面對深鎖的大門，高齡82歲的良澤教授佇立館外，抬頭望著這座他付出半生心血，一直引為傲，而今卻咫尺天涯的巍然建築，不禁眼眶一陣酸楚。」

後續也說，「要發表這篇文章之前，我向老師報告過，他極力阻止，他說再等等，學校會開門的，他不希望學校，尤其台文系受到牽連、傷害。但等了十多天了，校方對老師拿回私人物品的請求毫無回應；兩度換鎖，更顯露校方蠻橫心態，我只好違背老師的勸阻，將此事訴諸公評。」

此事件也引發許多文壇作家、研究者紛紛打抱不平，除了替張良澤受委屈感到痛心，也公開譴責真理大學的行徑過於粗暴，要求真理大學校長陳奇銘道歉，並呼籲教育部、文化部關切。

文化部回應，有關真理大學台文館一事，正持續瞭解關注中。更表示，真理大學及張良澤教授，雙方在1997年就共同合力設置台灣第一個台灣文學系及台灣文學資料館，對於台灣文化之貢獻有目共睹，亦是台灣的瑰寶，因此「期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將持續關注並提供必要之協助」。

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