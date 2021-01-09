　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲82歲「國寶館長」張良澤被真理大學拒於門外事件，引發文史各界關切。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

記者林育綾／綜合報導

真理大學二度換鎖，將當初合力設置「台灣文學資料館」的前館長張良澤拒於門外，此事件引發軒然大波，甚至被文壇稱為「台灣文學研究的浩劫」，呼籲文化部關切。而文化部今（9）日表示，有關此事正持續瞭解關注中，也期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將提供必要之協助。

已故作家鍾肇政的兒子鍾延威8日深夜在臉書發文，控訴真理大學「野蠻」，指出真理麻豆校區的「台灣文學資料館」二度無預警換鎖，將一手協助創館、投注畢生心血的82歲榮譽館長張良澤拒於門外，張良澤的私人收藏文獻也因此無法取出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

▲鍾延威拍下張良澤的身影，張感嘆，「只有狗才不會背叛，和人不一樣。」（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

鍾延威在文中提到，20多年來張良澤埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館，付出無怨無悔，很多作家及其家屬也因信任張，進而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣文學聖地。

不料校方去年12月突然派員表示，要將館內所有圖書及館藏搬回台北校區，讓張良澤一陣錯愕，隨後才回應校方可以搬圖書館內的藏書，「但其它史料文獻是他花半生蒐購，還有很多作家或其後人寄存的手稿，這些不是學校資產，不能搬。」沒想到真理大學卻二度換鎖，直接把張良澤拒於門外，讓他不僅不能取回自己的物品，一些正在進行的工作也被迫中斷。

鍾延威寫道，「面對深鎖的大門，高齡82歲的良澤教授佇立館外，抬頭望著這座他付出半生心血，一直引為傲，而今卻咫尺天涯的巍然建築，不禁眼眶一陣酸楚。」

後續也說，「要發表這篇文章之前，我向老師報告過，他極力阻止，他說再等等，學校會開門的，他不希望學校，尤其台文系受到牽連、傷害。但等了十多天了，校方對老師拿回私人物品的請求毫無回應；兩度換鎖，更顯露校方蠻橫心態，我只好違背老師的勸阻，將此事訴諸公評。」

此事件也引發許多文壇作家、研究者紛紛打抱不平，除了替張良澤受委屈感到痛心，也公開譴責真理大學的行徑過於粗暴，要求真理大學校長陳奇銘道歉，並呼籲教育部、文化部關切。

文化部回應，有關真理大學台文館一事，正持續瞭解關注中。更表示，真理大學及張良澤教授，雙方在1997年就共同合力設置台灣第一個台灣文學系及台灣文學資料館，對於台灣文化之貢獻有目共睹，亦是台灣的瑰寶，因此「期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，文化部將持續關注並提供必要之協助」。

其他人也看了

文壇要求真理大學校長道歉！挺張良澤「所有文學研究者都該出來」

真理大學突封館換鎖！82歲張良澤苦站門外悲嘆：只想把東西拿回來

真理大學4聲明澄清「台文館擋張良澤」風波：避免被破壞才換鎖

真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」　千人氣炸洗版

真理大學校長深夜回應「82歲國寶館長非教職員」　封館換鎖原因曝

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌　醫提5大警覺症狀
超商微波餐盒「凹槽設計」用途？　答案長知識
為何Angelababy叫黃曉明「黃先生」？　知情人爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

LIVE／境外+3、檢疫所登記「陸返台」最多　指揮中心最新說明

萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

檢疫所像監獄？「4大房型」曝光…王必勝：還有渡假風、古典風

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

LIVE／境外+3、檢疫所登記「陸返台」最多　指揮中心最新說明

萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

檢疫所像監獄？「4大房型」曝光…王必勝：還有渡假風、古典風

秒到韓劇場景！台南人氣落羽松林轉紅　浪漫落羽松季1／30登場

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

「珍惜過去幾個月比較自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

貪玩柴偷叼Airpods！　媽直接送「XXL號耳機」：牠選擇性重聽

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

兄弟春訓測試拚機會　倪福德：享受棒球

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

放棄明倫社宅資格！他住信義區嘆「每月多1萬」　網一看租金嗨翻

公牛拉文錯失絕殺　詹姆斯28分準大三元領洛城奪勝

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

哈士奇被關籠「花1分鐘就逃脫」下秒被門嚇到網笑：果然是二哈

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

真理大學突封館換鎖　張良澤嘆：想把東西拿回來

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

更多熱門

相關新聞

台文館換鎖擋張良澤風波　真理大學4點聲明

台文館換鎖擋張良澤風波　真理大學4點聲明

真理大學日前將麻豆校區的台灣文學資料館換鎖封館，82歲前館長張良澤被拒於門外，該事件由已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書披露，此事也引發網路上熱議。對此，真理大學今（9日）稍早發聲明表示，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。

文壇挺張良澤！要求真理大學道歉

文壇挺張良澤！要求真理大學道歉

台文館換鎖擋張良澤　真理大學回應

台文館換鎖擋張良澤　真理大學回應

真理大學封鎖82歲國寶館長　校長急回應

真理大學封鎖82歲國寶館長　校長急回應

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

關鍵字：

張良澤真理大學鍾肇政陳奇銘文化部台灣文學系

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面