真理大學封館換鎖！歷史才女長文嘆「處理太粗糙」　曝1事更重要

▲82歲「國寶館長」張良澤被真理大學拒於門外事件，引發文史各界關切。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

圖、文／謝金魚

#魚泡泡 今晚台灣文化界有一篇文章瘋傳狂轉，簡單說，就是真理大學台灣文化資料館（簡稱真理台文館）的創館館長張良澤與校方，因為館藏盤點問題無法取得共識，真理大學校方將館藏鎖起來，而張館長不得其門而入，爆料方（鍾肇政的兒子）說校方揚言在館內的東西就是學校的，而不肯歸還張館長私人的東西。

看起來，這就是個惡霸校方欺負畢生耕耘台灣文化的老教授，因此同情老教授的人基本上都是佔多數的。

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但作為曾經去台灣文化資料館查閱過西川滿資料的人，我的看法跟主流風向略有些不同，先說明一下，我跟雙方都沒有任何利害關係，只是單純作為使用資料者的角度來說一下。

首先，張教授畢生對台灣文學研究的貢獻確實相當重要，他蒐集文獻、整理跟研究的工作也很重要，因此與許多重要作家有深交，而使得這些作家與遺族願意將書、手稿或其他東西交給他處理，這些私人交誼看起來也真理的台文館之所以成立的原因。

因此，也造成了這起糾紛的第一個問題：

這些東西究竟是作家捐贈給學校的「公產」還是張教授的「私產」？

從爆料者跟新聞的說法，張教授認為屬於學校的當然應該屬於學校，但他私人的東西必須取回。

▲真理大學突襲封館換鎖。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

那問題就來了，如果這麼多年來，台文館的管理者與負責人都是張教授，這些公產與私產有沒有明確的列冊管理？如果有，我覺得就很簡單。以我之前查閱的西川滿藏書來說，上面是有貼學校圖書館的標籤跟條碼（見圖），在真理的圖書館系統也都查得到，那麼就應該是照著現有的狀況至少這批應該是先清出來的。

不過，就我2017年去查閱時，因為西川滿還有一些藏品不是那麼典型，比如卡片、信箋、藏書票等等小東西，這些東西就會有模糊地帶，那沒有貼標的東西究竟屬於誰？這個我覺得就是雙方應該要認真清點後列清楚的東西。

於是又有了第二個問題：作家是捐給真理？還是捐給張教授？

在相關新聞中，似乎有些東西是作家因為張教授的關係，口頭上同意捐給學校就捐了，並沒有明確立下合約，然後這些東西就歸入了張教授負責的真理台文館。但校方還有一個說法是，這些東西是張教授擔任台文系主任時以主任身分收的館藏，假如是這樣說，那麼當他以系主任身分處理時，就可能不是個人對個人，而是個人對學校了，這點可能校方要自己去找公文跟簽呈來證明才對。

關於真理台文館的館藏，官方的說法是：「一九九九年，臺文資料館在西川滿所轉讓的畢生收藏，以及張良澤教授私人藏書的基礎之上成立於淡水校區，並不斷吸引各方的捐贈、寄附，終於超出容限，而於二○○一年陸續遷移至麻豆校區至今。」

所以，至少西川滿藏書是沒問題，應該是轉讓給真理的，但「私人藏書的基礎上」這個真的就會有問題，究竟是在張教授受聘於真理期間這些藏書被「借展」給真理嗎？當張教授65歲退休後、到現在82歲這期間，這些東西的產權就很模糊，張教授顯然在真理是無給職，只是單純有研究室跟可以存放藏書的地方，那他跟學校之間在空間上是承租/借用的關係嗎？

如果是承租借用關係，那他確實是必須要房東要求的期限內搬離並歸還原屬房東的東西，但我想學者大概不會這麼認定⋯畢竟對他來說那是一生的新血，大家都希望自己的東西可以留在一生奉獻的地方，但殘酷的事實是，沒有任何一個學校有足夠空間收納所有學者的藏書，因此這類的事情基本上在學界其實層出不窮，有些時候可以靠著學者從前的人脈跟情誼用各種方式變通，但這種事情是一朝天子一朝臣，一旦校方高層的關係斷了，就一切公事公辦，這也是爆料方說「校長說張教授不是教職員」的原因吧？

打個最簡單的比方好了，你家有一間房，房裡住著你老爸從前的好朋友，你老爸也不趕人，你想說好吧老爸的朋友就住吧！但你掛掉了，換你小孩接手，急需用錢要賣掉房子時，他們會不會顧及房子裡住的是爺爺的朋友？通常很難，他們看到的只是有一個跟我沒什麼關係的人，不給房租還一直佔著我家的房子不走。但對這位好朋友來說，住的不是房子，還包括了跟你一家三代人的感情，所以，這種事就看要從哪個方向去看了⋯⋯

▲鍾延威拍下張良澤的身影，張感嘆，「只有狗才不會背叛，和人不一樣。」（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

另外，爆料者說校方揚言，張教授必須提出證明，哪些東西是他自己蒐購，如果作家寄存的遺稿，如果作家跟家屬無法提出證明，就歸屬於館方。

校方說這種話當然是很蠢沒錯、法律上也不大可能站得住腳，但這種事恐怕也不是只有教授或家屬需要舉證的問題，校方也應該要一起理清歸屬才對，要求單方面提出證據，我覺得算是丟包吧⋯⋯但客觀來說，其實就是行政問題，一開始沒有明確的列冊，導致公產、私藏與寄存混在一起，我覺得才是這次問題的關鍵，這當中其實牽涉的歸屬問題，真的需要法律介入來理清。

全部清點造冊，然後沒有在學校財產清單上的就屬於私人也許也是一種作法？當然，這也告訴所有收存文物的朋友，一旦把自己的藏品出借，拜託你千萬要白紙黑字簽契約。

第三個我覺得應該平心靜氣來討論的問題，是這些東西是否還應該放在麻豆校區？不是地區的問題，而是校區本身的硬體建設等綜合考量。

坦白說，如果不論張教授的私人收藏問題，而單純以真理台文館明確的館藏公產來說，我不認為放在麻豆校區會是個好選擇。

我相信大部分關心這個議題的人都沒去過，我自己是2017年去的，先搭台鐵、轉客運再轉計程車，基本上是個非常不方便的地方，這些年可能因為經費與資源的缺乏，一切都是張教授與助理兩人打點，說實在的並不容易，絕大多數的藏書是沒辦法吹冷氣的（只能說還好台南很乾燥），環境也不合適，我是過敏體質，在查閱的過程中整個手臂抓到通紅，這些東西顯然也已經很久沒有人翻閱，在我看來，實在是替藏書的原有這西川滿感到深深惋惜。

因為西川滿是那麼珍愛書籍的人啊～他的書連書腰、書籤都還保留著，大部分都沒什麼摺痕，有些書已經是四五十年的舊書了，但看起來還是跟新的一樣，我相信在他生前，肯定時時擦拂吧？他的藏書中有大量日本在戰後對於台灣與亞洲的各種研究，有些書即使是中研院跟台大都沒有，換言之，這不只是台灣文學的研究寶藏，也是台灣研究的重要資產。

但這些書放在遙遠的麻豆，實在是珠玉蒙塵，當時我去時，學校裡的學生就已經很少了，麻豆校區後來也不再招生，校方的新聞稿中，目前校區好像也沒有學生，未來這塊校地會再處分掉。

那麼，真理台文館的這些藏書，又怎麼可能還繼續留在此處呢？這就是雙方之所以發生糾紛的最大問題，校方的說法是，他們申請了教育部的經費要改建淡水校區的資料館，要把這些東西搬過去，因此需要盤點跟清理，但張教授一直不肯配合，於是他們就派員過去清理了。

這點我沒有看到張教授方面的反對，但我想所謂不肯配合，除了捨不得，或許也是人手不足的問題，畢竟年紀這麼大了，要整理那麼多東西也不是一時半刻可以處理得完的，校方在這件事上沒能處理得圓滿，我覺得非常可惜。

但還有另一個讓我憂心的點，校方說「去年規劃將台灣文學資料館移至淡水校區，盼藉由淡水觀光人潮，活絡文史館藏」，我看到這說法真他媽的傻眼到爆......寫得出這種沒邏輯的話，我超級擔心他們要怎麼處理西川滿藏書，拜託能否交給懂行的人不要亂搞？尤其，西川滿的限定手作書這幾年水漲船高，我真的很擔心這些東西被當成校產「活絡」後賣掉。

也有人認為可以請政府或公部門介入，但ㄧ來不管是屬於張教授、作家或校方的財產，都是私有財產，一律要求政府收存的話，其實並不尊重人民私有財產的權利。二來書籍實在太多，我不確定誰有足夠的量能收容。

總結來說，客觀上，在麻豆校區即將被處分掉的時候，真理台文館勢必要搬遷，在搬遷跟盤點的過程中，校方處理得實在是粗糙而且愚蠢，但之所以會發生糾紛，也顯示真理台文館藏品中複雜的產權管理問題，捐贈後屬於校方的公產、館長私人的藏書與作家寄存的文物混雜在一起，由於多年來這個館都是張教授管理，行政管理上的問題與捐贈始末除了他又有誰說得清？據說1/11，張教授會在台南的十八卯茶屋舉辦聲明會，到時候應該會有更進一步的說明。

但就我個人來說，我希望在這些紛擾之後，大家能更關注真理台文館的藏品，如何讓它們得到妥善的安置，才是最重要的事。

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