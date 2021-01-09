真理大學校長深夜回應「82歲國寶館長非教職員」　封館換鎖原因曝

▲真理大學台文館換鎖，把82歲榮譽館長張良澤直接拒於門外，引發討論。（圖／翻攝自臉書／鍾延威，下同）

記者葉國吏／綜合報導

已故作家鍾肇政之子鍾延威，8日發文控訴真理大學台北校方無預警換鎖封館，把高齡82歲的榮譽館長張良澤，引發討論。對此校長陳奇銘表示，張良澤退休後就不屬於校內教職員，加上其不願配合盤點館藏，才換鎖因應。

鍾延威因不滿張良澤被真理大學「掃地出門」，在臉書發文打抱不平。鍾延威表示，真理大學1997年創立台灣第一個台灣文學系，由張良澤出任首任系主任。同年3月，台灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，文學資料館移往麻豆校區，2009年由張良澤出任名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館。

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▲門口貼出封館公告。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

沒想到真理大學卻二度換鎖，直接把張良澤拒於門外，該事被鍾延威披露後引發討論。根據自由時報報導，校長陳奇銘指出，82歲的張良澤雖曾任台灣文學資料館館長，但他在65歲屆齡退休，已不屬真理大學教職員。

陳奇銘表示，由於目前校方在盤點館藏產權，但張良澤不願配合，才會換鎖因應。另外陳奇銘澄清，張良澤在退休後就已卸除館長職務，校方也從未將其列為「榮譽館長」。