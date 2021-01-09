▲基隆特殊教育「家有寶貝上學去」，身心障礙新生鑑定安置開跑。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市身心障礙幼童適當的特殊教育服務，基隆市政府於新學年來臨前辦理110學年度國民小學及學前階段身心障礙新生鑑定安置工作，並於9日在中正國小辦理報名說明會，讓基隆市教師及家長瞭解，新生鑑定安置的相關作業期程。

教育處表示，本次說明會由特教資源中心講述報名流程及特教通報網的操作，並由學前特教老師介紹各式服務班型，讓參與的教師及家長能替幼童選擇適切的教育環境；教育處表示，身心障礙幼童及早接受適當的特殊教育，對於未來成長發展更有助益，因此鼓勵教師及家長在鑑定安置過程中積極參與。

▲基隆市政府於新學年來臨前辦理110學年度國民小學及學前階段身心障礙新生鑑定安置工作。

教育處指出，凡設籍基隆市2至6足歲（2019年9月1日（含）前出生）的身心障礙或疑似身心障礙幼童，皆可於1月11日至2月26日的上班時間（上午8時至下午4時）至基隆市各國小、公私立幼兒園、身心障礙福利服務中心或特教資源中心（設於中正國小）報名參加鑑定。

後續將指派專業教師針對每位幼童進行個別評估，必要時也會邀請醫師、治療師協助評估，並於4月7、8、9日召開會議，由專家學者依據每位幼童的個別評估結果研判，給予提供特殊教育服務之專業建議。其他詳情也可向基隆市政府教育處特教科：02-2430-1505轉507或基隆市特殊教育資源中心：02-2424-3752洽詢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版