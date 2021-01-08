▲海科館成立「大基隆觀光圈」，林右昌盼呈現基隆觀光多元可能性。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處7日在海科館成立「大基隆觀光圈」，市長林右昌率領觀銷處長曾姿雯，與交通部觀光局及民代、業者齊聚一堂，希望結合產官學各界的力量，以策略聯盟方式推動大基隆的區域觀光。市長林右昌表示，未來基隆市觀光、旅遊將更進一步提升，更加高值化與高品質。

林右昌表示，今年基隆首度成為「十大熱門國旅城市」，這是幾年來基隆澈底蛻變的最佳見證，當疫情結束之後，結合基隆山、海、城這樣的觀光旅遊特色，再加上郵輪產業；尤其基隆的小吃不僅是全國知名，多樣性又是全國第一，在文化觀光、歷史觀光不同的路徑，將呈現非常多樣、多元的可能性。

▲基隆市長林右昌表示，未來基隆市觀光、旅遊將更進一步提升，更加高值化與高品質。

林右昌強調，除了基隆跟周邊環境的大基隆觀光圈之外，透過新的遊程設計，我們可以跨越空間的距離，甚至現在透過郵輪，可以跳島連結到澎湖、金門、馬祖，透過繞島的遊程，可以連接花蓮、台南跟高雄的觀光旅遊資源，這也都是跟過去完全不同的想像。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，「大基隆觀光圈」以「共同行銷，帶動基隆觀光發展」及「串聯業者，共創基隆觀光商機」為目標，藉由「透過大型活動，形塑基隆觀光品牌」、「推動目的地旅遊，帶動基隆觀光商機」及「整合交通運具遊程，發展精緻旅遊」等三大策略，創新推動基隆觀光，打造熱門又精緻的基隆觀光圈。

▲吸引旅客將基隆作為「一來再來」的旅遊目的地。

曾姿雯指出，在大型活動共同行銷方面，基隆市政府將在2021年10月2日到11日舉辦「城市博覽會」，不僅將呈現近年基隆城市的改變，更結合「大基隆觀光圈」產、官、學界的參與及合作，以策略聯盟方式推動郵輪觀光、深度旅遊等等精緻遊程。

觀銷處表示，共同行銷基隆觀光品牌，建立「好食、好宿、好遊、好購、好行」的友善環境，吸引旅客將基隆作為「一來再來」的旅遊目的地，也是「大基隆觀光圈」要共同達成的目標。在多元的觀光合作下，「大基隆觀光圈」將持續推展基隆「海派浪漫24小時Non-Stop」的觀光品牌及遊程，藉由觀光圈平台的運作，增加基隆觀光產業的收益。

▲「大基隆觀光圈」也將運用基隆「海洋國門」優勢。

「大基隆觀光圈」也將運用基隆「海洋國門」的優勢，具體整合郵輪、台灣好行、觀光巴士等等多元運具，推出創新遊程及精緻旅遊產品，並導入智慧觀光，促進旅客在基隆消費，讓觀光產業都能獲益，擴大基隆觀光圈的能量，帶動基隆觀光產業的發展。

7日出席「大基隆觀光圈」成立大會的單位，除基隆市長林右昌及市府觀銷處之外，包括立委蔡適應、交通部觀光局副局長林信任、北海岸及觀音山風管處長張振乾、東北角及宜蘭風管處長陳美秀，副議長林沛祥等多位議員也都到場共襄盛舉，會後並舉行座談會，希望凝聚產官學共識，整合基隆觀光資源，並以策略聯盟（Alliance）方式，串連相關的觀光產業，提升觀光能量並帶動精緻旅遊發展。

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