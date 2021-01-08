▲基隆大推西岸觀光特色遊程亮點，高遠新村阿嬤親製賀卡致謝。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府近年來致力行銷基隆西岸觀光亮點及特色遊程，2020年中山區獲選為「小鎮漫遊2.0」經典小鎮，市府觀光及城市行銷處於高遠新村舉辦「高遠新村−潮見丘市集」並包裝主題遊程，今年元旦佳節，高遠新村阿嬤特別製作賀卡向市長林右昌及處長曾姿雯表達感謝之情。

觀銷處表示，重頭戲為眷村阿嬤大顯身手辦桌，親手做出豐盛的碼頭菜色，活動當日市長林右昌與觀光及城市行銷處曾姿雯處長到場熱情參與，和在地居民共同為西岸行銷。

▲基隆燈塔。

觀銷處指出，高遠新村是個非常有味道的聚落，沿途而上可見許多防空洞，到了高處還能眺望超廣角無敵海景，十分有特色，透過此活動將高遠新村的文史推廣出去，使在地居民產生認同感，西岸有歷史悠久的碼頭文化，進而創造出它專屬的故事，整個觀光廊帶非常有發展潛力。

觀銷處表示，2020年透過24小時不斷電旅遊推廣，吸引許多遊客前來欣賞日出、品嚐基隆特有的清魚湯、蔥油餅等早餐，未來市府將透過古蹟修復、山海步道等系列計畫，串連基隆燈塔、白米甕砲台及球子山燈塔等新亮點，打造成為西岸重要的觀光步道，重新找回西岸觀光生命力。

▲仙洞巖。

觀銷處長曾姿雯表示，基隆特殊的海港文化，使基隆港東西兩岸演變出不同的景致風貌，東岸擁有許多熱門景點，包含正濱漁港色彩屋、和平島公園及望幽谷等，顯現出優美的山海風情。

觀銷處長曾姿雯說，西岸富含深厚的文化底蘊而令人著迷，值得一提的是，西岸有許多私房景點，特別推薦有如迷宮秘境的仙洞巖、佛手洞、愜意自在的外木山漁村等，當然也別忘了品嘗道地的碼頭小吃，包含稱作「流浪頭」一帶的沙茶咖哩牛肉麵及米粉湯等美食，歡迎大家安排一趟基隆秘境遊程，感受基隆不同的風貌。

▲外木山。

▲佛手洞。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版