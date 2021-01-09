美大使克拉芙特訪台前夕　蔡英文推特歡迎：台美重要里程碑

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

美國國務卿蓬佩奧日前宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪問台灣。對此，總統蔡英文9日透過推特表達誠摯的歡迎。

蔡英文表示，非常期待克拉芙特訪台，這將代表台美關係重要的里程碑。這也象徵著「Taiwan Can Help」，台灣可以幫助國際社會。

對於克拉芙特即將訪台，總統府發言人張惇涵表示，克拉芙特一向很支持台灣，本次訪台也再次實踐《台灣旅行法》，深化台美友誼；外交部已經積極安排相關行程，會在適當時機對外說明。

張惇涵說，長期關注蓬佩奧的發言會發現，蓬佩奧很堅定支持台灣，也以「台灣」來稱呼，稱讚台灣是區域民主典範，推特上也說美國會堅定支持台灣強化國防的實力，這都強調美國會堅定跟台灣站在一起，看的出蓬佩奧對台灣支持不言可喻。

外交部8日證實，克拉芙特訪台期間將晉見總統，拜會外交部長吳釗燮，並於外交部「外交及國際事務學院」發表演說，就我國際參與及聯合國事務進行交流。

▼美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）



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