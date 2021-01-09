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反對克拉芙特訪台　費鴻泰批：她不是好客、是惡客

▲▼費鴻泰反對克拉芙特訪台。（圖／翻攝少康戰情室YouTube）

▲費鴻泰反對克拉芙特訪台。（圖／翻攝少康戰情室YouTube）

記者蔡文鈴／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪問台灣，總統府認為此舉將會持續深化台灣友誼。不過，國民黨新任總召費鴻泰卻在政論節目上反對克拉芙特訪台，更指控她「不是好客，是惡客」。

費鴻泰8日晚間於政論節目《少康戰情室》表示，反對克拉芙特訪台有兩個理由，第一就是「她跟川普是一國的」，除非她對川普的事件深惡痛絕，並表達看法；第二，克拉芙特訪台的消息是美國國務院針對香港事件發表看法後，最後才說要來台灣。

費鴻泰認為，如果美方很重視的話，應該單獨發聲明訪台，但卻是因為談及香港議題最後一段才提到訪台，也質疑這樣子，「克拉芙特來台灣會帶來什麼？會支持台灣進入聯合國嗎？」

面對克拉芙特訪台行程，費鴻泰也說，外交部跟中央都很奇怪，第一怕得罪拜登，第二怕得罪老共，選擇此刻要來台灣 ，「雖然來者是客，但這個客不是好客，是惡客，不應該要來。」

不過，同場來賓民進黨立委鄭運鵬則說，有些人覺得克拉芙特是畢業旅行，但她也不缺旅行，不需要這個，她訪台這些對蓬佩奧 、川普政府來說，是有象徵意義的。

鄭運鵬也說，美方宣布這個行程跟香港議題綁在議題也沒有錯，因為現在華人世界國家，只有台灣可以這樣自由民主。

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