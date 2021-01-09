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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九：美駐聯合國大使訪台是「FBI」　唬唬外行而已

▲▼前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對美國國務卿蓬佩奧日前宣布派出美國駐聯合國大使克拉芙特於13日訪台，前總統馬英九9日指出，這樣的做法根本沒有用，只是「FBI（friendly but inconsequential）」，唬唬外行而已。

馬英九上午於桃園仁祥公園、雲南文化公園進行食安公投連署誓師。他致詞時對於克拉芙特訪台表示，憑良心說，「這是唬唬外行人，我們怎麼可能現在還想回到聯合國？」他們做了很多表面上看起來很友善的舉動，但實際上沒有用的事情，就是口惠而實不至。

隨後，馬氏幽默再次出現，馬英九表示這就是「friendly but inconsequential」，「友善但沒有結果」，簡稱「FBI。」

馬英九表示，台灣回不了聯合國，是因為1971年聯合國大會通過2758號決議，由「中華人民共和國」取代「中華民國」在聯合國擁有的中國代表權席位。有人說，那我們用「台灣」名義加入聯合國好了，其實這也是不可能的。

馬英九說明，因為新會員必須先經過安全理事會的同意，但中共現在已是聯合國安全理事會的常任理事國，中共不可能同意，這也就是不論用「台灣」或是「中華民國」，我們都無法回到聯合國。

▲馬英九、江啟臣前往桃園進行食安公投連署誓師。（圖／馬英九辦公室提供）

▲馬英九、江啟臣9日上午前往桃園進行食安公投連署誓師。（圖／馬英九辦公室提供）

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