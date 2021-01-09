川粉之亂後　蔡英文發推特「望向自由女神」：堅定與夥伴站在一起

▲蔡英文推特發文，表示會堅定的與合作夥伴站在一起。（圖／翻攝蔡英文推特）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普的支持者不滿拜登當選，6日闖入國會大廈企圖阻擋拜登的就任程序，引發流血衝突有人因此喪命。對此，總統蔡英文在推特上發布一張望向自由女神的照片，意有所指的表示，在這樣困難的時刻，我們會堅定地與夥伴站在一起。

美國國會大廈暴動至今，蔡英文尚未以官方形式發表說明。不過她卻在8日透過推特發文提到，在這樣的困難時期，團結在一起，比以往任何時候都更為重要；「我們會堅定地與所有合作夥伴站在一起，建立一個更完美的聯盟」。

雖然此篇發文並未提及關於美國國會暴動事件，但是附圖則是一張蔡英文望向自由女神的照片，圖片上也特別標籤「BetterTogether」（一起更好）。

川粉攻佔國會暴動，川普在推特上先後上傳影片與貼文，除了在影片中向支持者喊話「和平回家」並重申選舉遭邪惡舞弊外，還批評一向挺他的副總統潘斯（Mike Pence）沒有擔當。而推特在當日就馬上封鎖帳號12小時，警告若再違規便永久停用。

未料，推特在9日宣布，經過仔細審查後，川普推特帳號@realDonaldTrump，因存有進一步煽動暴力的風險，所以宣布「永久停用該帳戶」。

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