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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：費鴻泰公開反對美國駐聯大使訪台　江啟臣也反對嗎？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中VS費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立院黨團總召費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨新任立院黨團總召費鴻泰8日晚間在電視政論節目中，公開指稱美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）「不是好客，是惡客，不應該要來」。對此，民進黨發言人謝佩芬反問國民黨主席江啟臣，他也是反對克拉芙特訪台嗎？國民黨已全面反美了嗎？

謝佩芬表示，台灣的國際處境艱難，對於任何來訪台灣、促進台灣參與國際事務者，都應該理性歡迎，而克拉芙特此次訪台，是首次美國駐聯合國大使來訪，也是台美史上關係最好的又一例證，意義重大。

對於費鴻泰質疑「她來台灣會帶給台灣什麼？」，謝佩芬表示，費鴻泰發言前都不做功課，美國在台協會已經明確指出，克拉芙特在台灣的演說行程中，將談及台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義參與及擴大參與國際組織的重要性，「倒是費鴻泰此番惡意的發言，能為台灣外交帶來什麼？」

謝佩芬回顧，國民黨團去年10月在立法院提「台美復交」等兩案，當時民進黨即呼籲，歡迎國民黨與台灣主流民意站在一起，共同為台美實質關係的推進努力，也希望國民黨未來能以具體行動落實決議，不要反對或杯葛政府推進台美關係的各項工作。

謝佩芬說，讓人遺憾的是，國民黨的各式作為皆一再反美，今日費鴻泰代表國民黨公開反對美國大使訪台，請問是安什麼心？請問國民黨主席江啟臣是否也反對美國大使訪台？請問這就是江主席所謂的「親美」主張嗎？難道國民黨已經決定全面反美了嗎？

▼民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陳家祥攝）

 
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