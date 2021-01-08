時力籲立院臨時會加開內政委員會　力拚《港澳條例》三讀挺香港

▲時代力量立法院黨團召開「臨時會速審港澳條例，強化對港救援機制」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

香港警方6日以涉嫌「顛覆國家政權罪」為由，大規模拘捕逾50名泛民主派人士，同時也搜查支持泛民立場的媒體，要求相關負責人在7天內交出涉及港區國安法的文件，引發各界對香港情勢惡化的擔憂。對此，時代力量立院黨團8日表示，要求立法院在臨時會中加開內政委員會，讓《港澳條例》修法儘速通過。

時代力量立院黨團8日上午召開「臨時會速審港澳條例，強化對港救援機制」記者會，並邀請銅鑼灣書店創辦人林榮基出席。

▲時代力量黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、銅鑼灣書店創辦人林榮基（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團總召邱顯智表示，香港自從通過《國安法》後，局勢越來越嚴峻，近日更進行所謂的「香港大抓捕」，目的是將香港孤立於外界，時代力量黨團嚴厲譴責中共的暴行，要求立刻釋放被逮捕的香港民主派人士。

邱顯智強調，台灣與香港的關係是唇亡齒寒，撐香港也是在撐住臺灣，時代力量呼籲台灣要強化撐住香港的力道，建立明確的援港機制。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，因應現在的局勢，立法院在臨時會需採緊急行動，儘快排審以修正《港澳條例》第18條等相關法案，強化對港救援機制。

陳椒華也說，針對8日下午討論臨時會議程的黨團協商，時代力量將提出在下週委員會排審《港澳條例》第18條等相關法案的訴求，要求在臨時會中加開內政委員會，呼籲其他黨團一同支持速審的主張，使《港澳條例》第18條修正案能在臨時會中通過。

▲銅鑼灣書店創辦人林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）



林榮基認為，台灣可以通過援港的法律，現在香港人需要的是所有民主國家的積極協助，也呼籲台灣政府要有警覺，中共的威脅第一波到香港，第二波就可能到台灣，對岸也有可能通過一些手段使局勢擦槍走火、挑起台海間的緊張，台灣要有這樣的警覺。

邱顯智表示，除了應速審《港澳條例》第 18 條等相關條文，建立明確性、可預測性的援港機制，同時也應增訂《港澳條例》第60條之1，制定香港人權及民主條款，禁止違反人權的中共、香港高層入境，並凍結其財產，對侵害民主與人權的行為增加制裁及限制措施。

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