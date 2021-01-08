　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力籲立院臨時會加開內政委員會　力拚《港澳條例》三讀挺香港

▲▼時代力量立法院黨團舉辦「臨時會速審港澳條例 強化對港救援機制」記者會 邱顯智 陳椒華 林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法院黨團召開「臨時會速審港澳條例，強化對港救援機制」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

香港警方6日以涉嫌「顛覆國家政權罪」為由，大規模拘捕逾50名泛民主派人士，同時也搜查支持泛民立場的媒體，要求相關負責人在7天內交出涉及港區國安法的文件，引發各界對香港情勢惡化的擔憂。對此，時代力量立院黨團8日表示，要求立法院在臨時會中加開內政委員會，讓《港澳條例》修法儘速通過。

時代力量立院黨團8日上午召開「臨時會速審港澳條例，強化對港救援機制」記者會，並邀請銅鑼灣書店創辦人林榮基出席。

▲▼時代力量立法院黨團舉辦「臨時會速審港澳條例 強化對港救援機制」記者會 邱顯智 陳椒華 林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）、銅鑼灣書店創辦人林榮基（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量黨團總召邱顯智表示，香港自從通過《國安法》後，局勢越來越嚴峻，近日更進行所謂的「香港大抓捕」，目的是將香港孤立於外界，時代力量黨團嚴厲譴責中共的暴行，要求立刻釋放被逮捕的香港民主派人士。

邱顯智強調，台灣與香港的關係是唇亡齒寒，撐香港也是在撐住臺灣，時代力量呼籲台灣要強化撐住香港的力道，建立明確的援港機制。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，因應現在的局勢，立法院在臨時會需採緊急行動，儘快排審以修正《港澳條例》第18條等相關法案，強化對港救援機制。

陳椒華也說，針對8日下午討論臨時會議程的黨團協商，時代力量將提出在下週委員會排審《港澳條例》第18條等相關法案的訴求，要求在臨時會中加開內政委員會，呼籲其他黨團一同支持速審的主張，使《港澳條例》第18條修正案能在臨時會中通過。

▲▼時代力量立法院黨團舉辦「臨時會速審港澳條例 強化對港救援機制」記者會 邱顯智 陳椒華 林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）

▲銅鑼灣書店創辦人林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）

林榮基認為，台灣可以通過援港的法律，現在香港人需要的是所有民主國家的積極協助，也呼籲台灣政府要有警覺，中共的威脅第一波到香港，第二波就可能到台灣，對岸也有可能通過一些手段使局勢擦槍走火、挑起台海間的緊張，台灣要有這樣的警覺。

邱顯智表示，除了應速審《港澳條例》第 18 條等相關條文，建立明確性、可預測性的援港機制，同時也應增訂《港澳條例》第60條之1，制定香港人權及民主條款，禁止違反人權的中共、香港高層入境，並凍結其財產，對侵害民主與人權的行為增加制裁及限制措施。

其他人也看了這些...

吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委　前主委黃承國力挺
吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽
「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」
挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備
「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

振興一下我們的美麗

ET快訊
誰叫的外送？　陽明山下雪驚見熊貓騎上山
日歌手演唱會「登台15分鐘猝死」　台下粉絲嚇壞
花200萬要赴加拿大學飛行…25歲獨子墜機亡！媽淚：燒得不成
iPhone空盒別丟！　一個居然能賣280元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媽媽悲劇！10歲童狂刷30萬手遊虛擬幣　消保官：已使用無法退款

蔡英文默認川粉血濺國會山莊？　馬英九：各國領袖譴責只有台灣靜默

LIVE／鍾沛君出院宣告重生　主治醫師陪同說明記者會

快訊／震撼彈！顏聖冠退出　吳怡農「篤定當選」北市黨部主委

時力籲立院臨時會加開內政委員會　力拚《港澳條例》三讀挺香港

徐榛蔚輔選「無黨籍」丈夫傅崐萁　國民黨最終裁定停權1年

生死交叉！台灣人口首度負成長　2020出生人口16萬創新低

英法德12國譴責川粉暴力　陳以信批外交部：台灣標準果然與世界不同

林昶佐盼推台版「馬格尼茨基人權問責法」　串連亞洲抗衡極權國家

川粉攻擊美國國會...蔡英文靜悄悄　江啟臣：她就是雙重標準

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

台中女外送員停紅燈「遭後方猛撞」　她噴飛1層樓高摔落...恐怖畫面曝

媽媽悲劇！10歲童狂刷30萬手遊虛擬幣　消保官：已使用無法退款

蔡英文默認川粉血濺國會山莊？　馬英九：各國領袖譴責只有台灣靜默

LIVE／鍾沛君出院宣告重生　主治醫師陪同說明記者會

快訊／震撼彈！顏聖冠退出　吳怡農「篤定當選」北市黨部主委

時力籲立院臨時會加開內政委員會　力拚《港澳條例》三讀挺香港

徐榛蔚輔選「無黨籍」丈夫傅崐萁　國民黨最終裁定停權1年

生死交叉！台灣人口首度負成長　2020出生人口16萬創新低

英法德12國譴責川粉暴力　陳以信批外交部：台灣標準果然與世界不同

林昶佐盼推台版「馬格尼茨基人權問責法」　串連亞洲抗衡極權國家

川粉攻擊美國國會...蔡英文靜悄悄　江啟臣：她就是雙重標準

媽媽悲劇！10歲童狂刷30萬手遊虛擬幣　消保官：已使用無法退款

集中檢疫所做居檢「今起申請」　各縣市房間數曝！將陸續釋2500床

張鈞甯穿CHANEL薄紗裙美到窒息！　裙襬透視到「最高點」長腿全露

夏宇童闖關「腿軟蹲坐」含淚道謝　孫協志一旁紅了眼眶

新婚夜「忘了新娘還在飯店」！新郎送完客自行返家　網全笑翻

蔡英文默認川粉血濺國會山莊？　馬英九：各國領袖譴責只有台灣靜默

69.8萬元起！現代Porter Pro小貨車上市春節前享早鳥優惠

境外移入+3　奈及利亞台商肺炎重症「緊急醫療專機回台」確診

恩比德比賽坐小柯瑞旁　自主隔離「怕害剛出生兒子染疫」

LIVE／鍾沛君出院宣告重生　主治醫師陪同說明記者會

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

高嘉瑜「放下公主頭」　網歪樓：以為是狄鶯

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

苗栗蓋「金龍鎮煞」降交通事故率

陳思宇盤點王浩宇「5進5出」紀律委員會紀錄

「美國敢公開支持重返聯合國？」孫大千：台灣就是對付中國的棋子

呱吉：現場所有叫囂都是表演而已

汽機車汰舊換新補助延長5年　政院明拍板

羅文嘉籲民進黨「人民善良但不傻」：別仗國會多數處理萊豬

游錫堃：陽管處保護遊客卻害水牛吃不飽、太寒冷

川粉攻擊美國國會...蔡英文靜悄悄

總統府：蔡英文祝賀拜登當選美國總統

英法德12國譴責川粉暴力　陳以信批外交部：台灣標準果然與世界不同

柯文哲：鍾沛君這麼年輕怎會得肺癌

許效舜參選基隆市長　不排斥跟任何政黨合作

更多熱門

相關新聞

政黨年終出爐！藍營鬧「財務警報」0元

政黨年終出爐！藍營鬧「財務警報」0元

再過1個月就是農曆新年，外界好奇各政黨年終獎金金額及是否舉辦尾牙。對此，民進黨透露，今年配合防疫，黨中央的年終餐敘改由各部門自理，而黨工的年終照往常發放1.5個月；不過，國民黨則因這幾年財務拉警報，所以沒辦法發出年終獎金。

邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」

邱顯智駁陳玉珍「時力小綠說」

民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任

民眾黨：花敬群罵人「蟑螂」不適任

港大動作拘捕　陸委會：成東方煉獄

港大動作拘捕　陸委會：成東方煉獄

邱顯智喊話花敬群　「聽艱苦人心聲」、到天龍房屋看看　

邱顯智喊話花敬群　「聽艱苦人心聲」、到天龍房屋看看　

關鍵字：

港澳條例時代力量邱顯智陳椒華林榮基

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面